AFRIQUE Centrafrique : l’avocat camerounais Andegue Onana enlevé

Alwihda Info | Par Abraham Ndjana Modo - 7 Septembre 2020

A en croire les sources du tri-hebdomadaire Essingan, le chef de l’Etat centrafricain a commandité le mardi 1er septembre 2020, l'arrestation par un commando puis la séquestration à Bangui, de Me Daniel Désiré Andegue Onana du barreau du Cameroun, conseil et conseiller juridique du président national du principal parti d'opposition, majoritaire à l'Assemblée nationale, l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (Undp) en Rca.

L’affaire jusque-là gérée de manière très discrète, semble embarrasser les autorités centrafricaines qui, aux dernières minutes, pourraient remettre son passeport à l’infortuné Me Daniel Désiré Andegue Onana du barreau du Cameroun, ce lundi. D’après différentes sources du journal Essingan à Bangui, ce conseil du président national de l’Union nationale pour la démocratie et le progrès (Undp), le principal parti de l’opposition centrafricaine, majoritaire à l’Assemblée nationale, en séjour dans le pays pour des raisons professionnelles, a été enlevé à son hôtel à Bangui, la capitale de la République centrafricaine (Rca) mardi, 1er septembre 2020 par des hommes armés à bord d’une voiture blanche banalisée. Alors que son passeport lui est retiré, c’est chemin faisant qu’il s’est fait dire que le chef du groupe qui le transporte, est le commissaire de police du commissariat de l’aéroport de Bangui.

Après avoir été retenu pendant plus de 24 heures sans motif ni notification, Me Andegue Onana se fera finalement dire qu’il est retenu pour « atteinte à l’ordre public ». L’avocat au barreau du Cameroun est commis par son client pour agir en qualité de conseil juridique, dans le cadre de la gestion de certains dossiers sensibles de la vie du parti majoritaire à l’Assemblée nationale centrafricaine. Selon différentes sources, le président Michel Archange Touadera a personnellement sollicité le renfort de Michel Amine par le biais de son parti, l’Undp, pour une alliance politique dans la perspective de la prochaine élection présidentielle. Alors que le président national de cette formation politique a pris des dispositions pour des pourparlers en vue d’un éventuel rapprochement de son association politique d’avec celle du président de la République, le Mouvement cœurs unis (Mcu), qu’une crise éclate. De nombreux témoins voient la main du pouvoir qui tient à fragiliser l’Undp en suscitant une nouvelle coordination nationale.

Gestion de crise

C’est dans ce contexte que Me Daniel Désiré Andegue Onana a été dépêché à Bangui, pour conduire avec les autres conseils jurico-politiques et certains ténors du parti, la gestion de cette crise. Le président national qui s’estime trahi par l’ancien coordonnateur national de l’Undp, prend une série de texte dont celui qui démet de ses fonctions le coordonnateur national et le remplace. Le pool d’avocats se met donc au travail et réussit à maitriser la situation qui échappe aux manœuvres de la classe au pouvoir. Dès le lundi, à côté des actes d’intimidations et menaces, les cadres de l’Undp sont interpellés et gardés à vue. Dans la ville, où il règne une certaine terreur, d’autres arrestations sont annoncées. C’est ainsi que Me Andegue Onana et ses confrères centrafricains, organisent l’assistance des militants et cadres arrêtés.

Dans les locaux de l’hôtel dans lequel il séjourne, il prépare différents documents dont des requêtes mardi matin, lorsqu’il aperçoit discrètement le coordonnateur déchu. Il comprendra plus tard, qu’il était venu s’assurer qu’il y est, servant d’informateur aux hommes en civil qui le prendront quelques minutes plus tard. En toute violation du droit à la défense, Me Andegue Onana va y passer toute la journée du mardi. Se faisant poser quelques questions, il se fera dire qu’il est en « situation d’ingérence dans la politique intérieure d’un Etat souverain ». D’après des informations, le ministre conseiller du président de la République, Ngoandika et le ministre de l’Administration du territoire ont tous deux cautionné l’enlèvement de l’avocat camerounais qui, avec ses confrères de Rca, a perçu la tentative par le pouvoir de faire main basse sur l’Undp dans une vaine tentative d’évincer Michel Amine.

Ce d’autant plus que les cadres du parti interpellés lundi et mardi matin, ont tous été relâchés. Mais pas Me Daniel Désiré Andegue Onana. Cet avocat opiniâtre qui a toujours soutenu que, « le pouvoir a beau terroriser le savoir, le diamant survit toujours aux nations éteintes ». Au cours de cet épisode, des sources rapportent qu’il est confiant et fait confiance à son professionnalisme et à la force de l’assistance de son pays le Cameroun, pour retrouver au plus vite les siens. (Avec ESSINGAN du 7septembre 2020)

Abraham Ndjana Modo



