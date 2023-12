Championnat du Monde de kick-boxing : les Camerounais Fono et Shibavo triomphant à Conakry

Le 9 décembre 2023, a eu lieu un Championnat du Monde professionnel ISKA en Guinée Conakry.



Cet événement a été marqué par les excellentes performances des combattants camerounais Yves Fono et Clodia Shibavo. Ces deux sportifs ont remporté brillamment leurs combats, démontrant ainsi leur expertise et leur détermination.



Yves Fono a réussi à battre l'invaincu Sénégalais Khalifa Diop dans un combat apparemment serré, mettant en avant son talent et sa maîtrise exceptionnelle. Pendant ce temps, Clodia Shibavo a dominé les trois manches de son affrontement contre la Française Sarah Vestigo, confirmant ainsi son statut parmi les meilleurs.



Cette réussite des athlètes camerounais est une fierté pour le sport de combat dans le pays. Elle met en lumière la qualité et le talent présents au sein de cette discipline en pleine évolution au Cameroun. Cette victoire est également une source de fierté pour le président Mouhamadou Lamine Yaro, à la tête de l'INAB Championship, qui soutient ces athlètes de haut niveau, pendant depuis nombreuses années.



Les athlètes de l'INAB Championship ont déjà prévu leurs prochains combats. Ils se retrouveront en février 2024 à Dubaï, puis en mars en Guinée, continuant ainsi à représenter brillamment les couleurs du Cameroun sur la scène internationale.



Le Championnat du Mmonde s'est déroulé au stade Petit Sori de Conakry, attirant un grand nombre de spectateurs locaux venus soutenir les combattants tels que le champion Mamadou Axel Keita, détenteur de la ceinture de champion du monde ISKA des poids lourds, ainsi que Oumar Diallo qui a disputé le titre de Championnat du Monde intercontinental des moins de 81kg.



L'événement a également été marqué par d'autres combats mémorables, tels que ceux entre le Français Jérémy Monteiro et l'Ivoirien Tanoh, ainsi que celui opposant la Camerounaise Clodia Shibavo à la Française Sarah Vestigo, et celui impliquant Yves Fono et Khalifa Diop.



Ces combats ont offert un spectacle de qualité, suscitant l'enthousiasme des fans qui n'avaient pas vécu un tel tournoi depuis plus de 20 ans. Cette performance inédite a été très appréciée et sera à nouveau proposée pour le plaisir des Ivoiriens.