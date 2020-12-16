مكافحة الإرهاب: مشير تشاد يستقبل حاكم ولاية بورنو النيجيرية

أصبح ألاف اللاجئين النيجيريين الذين فروا من هجمات بوكو حرام عالقين على بعض الجزر الصغيرة العديدة التي تنتشر في بحيرة تشاد، وهم بحاجة ماسة على الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية وبعض نقلهم إلى مخيم اللاجئين الذي أنشئ في مدينة باغا سولا على بعد 75 كيلو مترا من الحدود النيجيرية وعقب زيارة حاكم ولاية بورنو بابا غانا عمرو زلم لمخيم اللاجئين النيجيريين بباغاسولا استقبله رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو بالقصر الرئاسي بحضور وفد نيجيري رفيع المستوى، والسفير التشادي لدى نيجيريا ابكر شايمي وسفير نيجيريا لدى البلاد ومساعدى رئيس الجمهورية بالمكتب المدني. حاكم ولاية بورنو شكر بإسم الشعب والحكومة النيجيرية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو والحكومة التشادية الذين إستقبلوا اللاجئين النيجريين الفارين من هجمات بوكو حرام والذين قدموا لهم المساعدات والدعم والرعاية الصحية، كما أشاد بابا غانا عمرو زلم بالدور الفعال الذي قامت به القوات التشادية والتي وقفت مع الجيش النيجيري في الحرب ضد الجماعات الإرهابية كما تناول مع رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو مختلف مواضيع التعاون بين البلدين. من جانبه مشير تشاد إدريس ديبي إتنو قال لحاكم ولاية بونو النيجيرية يجب ضرورة التعاون والتلاحم من أجل القضاء علي ظاهرة الإرهاب والذي بدأ يحدد المنطقة والعالم بأسره،ودعا إلي إعداد إستراتيجية موحدة بين تشاد ونيجيريا لسد الطريق أمام الإرهابيين الجماعات المتطرفة بو كو حرام.



هذا ونذكر بأن الحكومة التشادية والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة بالبلاد مازالوا يقدمون المساعدات والخدمات لمخيمات اللاجئين بتشاد خاصة اللاجئين النيجيريين المتواجدين بباغاسولا.