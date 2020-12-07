مصنع أسمنت باوري: إعادة فتح تشغيل مصنع باوري للأسمنت من قبل وزير الدولة كالزيبي © Foka Mapagne/Alwihda Info
أثناء لقائه بمختلف مسئولي الشركات بمدينة بالا يوم 6 نوفمبر الماضي وعد رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو بإعادة تشغيل مصنع أسمنت باوري هذا ما يؤكد صدق رئيس الجمهورية وعقب 28 يوما بالضبط أرسل على الفور ممثله وزير الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية كالزيبي باييمي ديبيه لإعادة تشغيل مصنع باوري للأسمنت، خلال نزوله من طائرة الهليكوبتر كان في استقباله الأمين العام لولاية مايو كيبي غرب السيد صادق خاطر عبد الرحمن وعدد من المسئولين بالولاية خاصة مسئولي مدينة بالا الإداريين والعسكريين والتقليديين ورؤساء المقاطعات والإدارات ومختلف مندوبي المقاطعات، كلهم مرحبين بوزير الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية كالزيبي باييمي ديبيه ممثل لمشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو كما حضر الاستقبال وزير البترول والمناجم السيد عمر تربو جرما وشخصيات أخرى.
في 16 فبراير 2012 افتتح رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو رسميا مصنع أسمنت باوري بولاية مايو كيبي غرب وتم إيقاف أنشطته منذ 26 يوليو 2018 وبتعليمات من مشير تشاد تم إعادة تشغيل المصنع في 5 ديسمبر 2020 بمساهمة كبيرة من الخزينة العامة للدولة لتمكين المصنع من استئناف إنتاجه بما يرضي السكان التشاديين إلى حد كبير.
في 16 فبراير 2012 افتتح رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو رسميا مصنع أسمنت باوري بولاية مايو كيبي غرب وتم إيقاف أنشطته منذ 26 يوليو 2018 وبتعليمات من مشير تشاد تم إعادة تشغيل المصنع في 5 ديسمبر 2020 بمساهمة كبيرة من الخزينة العامة للدولة لتمكين المصنع من استئناف إنتاجه بما يرضي السكان التشاديين إلى حد كبير.
ممثل مشير تشاد كالزيبي باييمي ديبيه عقب ترأسه حفل إعادة أنشطة مصنع باوري للأسمنت قام بجولة داخل المصنع رفقة مسئولي المصنع والمهندسين شملت المرافق التى تتراوح طاقتها الإنتاجية اليومية بين 700 و 850 طنا من الطاقة القابلة للتوسع.
وزير الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية كالزيبي باييمي ديبيه أثناء جولته بالمصنع حيث قدم له المهندسين شروحات وتفاصيل حول كيفية تشغيل مصنع بوري للأسمنت، وفي يوم 17 أغسطس 2020 حصلت محطة المصنع على خمسة مولدات كهر وبائية جديدة تحمل علامة ألمانية بطاقة إجمالية تبلغ 5.3 ميغاوات وحسب التفسيرات المقدمة من المهندسين يمكن لهذه المولدات أن تعمل بإستمرار لمدة 10 سنوات وأن يكون لها ضمانات لمدة 10 سنوات أيضا بالإضافة إلى ذلك يتم استخدام جميع المواد الإستهلاكية للسماح بالعمل دون توقف لمدة عام واحد.