مصنع أسمنت باوري: إعادة فتح تشغيل مصنع باوري للأسمنت من قبل وزير الدولة كالزيبي

ممثل مشير تشاد كالزيبي باييمي ديبيه عقب ترأسه حفل إعادة أنشطة مصنع باوري للأسمنت قام بجولة داخل المصنع رفقة مسئولي المصنع والمهندسين شملت المرافق التى تتراوح طاقتها الإنتاجية اليومية بين 700 و 850 طنا من الطاقة القابلة للتوسع.

وزير الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية كالزيبي باييمي ديبيه أثناء جولته بالمصنع حيث قدم له المهندسين شروحات وتفاصيل حول كيفية تشغيل مصنع بوري للأسمنت، وفي يوم 17 أغسطس 2020 حصلت محطة المصنع على خمسة مولدات كهر وبائية جديدة تحمل علامة ألمانية بطاقة إجمالية تبلغ 5.3 ميغاوات وحسب التفسيرات المقدمة من المهندسين يمكن لهذه المولدات أن تعمل بإستمرار لمدة 10 سنوات وأن يكون لها ضمانات لمدة 10 سنوات أيضا بالإضافة إلى ذلك يتم استخدام جميع المواد الإستهلاكية للسماح بالعمل دون توقف لمدة عام واحد.