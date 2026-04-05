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Climat : le Tchad face à des extrêmes de plus en plus préoccupants


Alwihda Info | Par Gontran Temandang - 4 Avril 2026


​Ce vendredi 3 avril 2026, l’École nationale d’administration (ENA) a servi de cadre à une conférence-débat animée par le Dr Sylvestre Florence. Placé sous le thème « Extrêmes climatiques : le Tchad à l’épreuve des variations du climat », l’événement a mobilisé un parterre d’autorités ainsi qu’une large audience d’étudiants.


Climat : le Tchad face à des extrêmes de plus en plus préoccupants
L’objectif de cette rencontre était à la fois pédagogique et stratégique : décrypter les mécanismes du changement climatique et ses conséquences directes sur l’environnement. Les échanges ont d’abord porté sur la vulnérabilité du Sahel, une région particulièrement exposée aux aléas climatiques.

Des précipitations de plus en plus imprévisibles

Le Dr Sylvestre Florence a présenté une analyse détaillée de l’évolution de la pluviométrie au cours des 120 dernières années. Les points saillants de son exposé incluent : L’intensification des phénomènes extrêmes : une variabilité accrue des pluies, avec des épisodes de précipitations maximales de plus en plus violents ; L’instabilité interannuelle : une difficulté croissante à prévoir les saisons d’une année sur l’autre, compliquant les cycles agricoles ; La menace des crues : l’analyse des hydrogrammes de crue de la ville de N’Djamena a permis d’illustrer les risques d’inondations urbaines auxquels la capitale est confrontée.

Le lac Tchad : baromètre du changement

Enfin, la question de l’évolution de la superficie du lac Tchad a été au centre des discussions. Véritable poumon économique et écologique de la région, les fluctuations de ses eaux témoignent de la fragilité de l’écosystème face au réchauffement climatique.

Cette conférence-débat a permis de sensibiliser les futurs cadres de l’administration tchadienne à l’urgence climatique, afin que les politiques publiques de demain intègrent pleinement la résilience face à ces variations extrêmes.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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