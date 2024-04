Congo-Azerbaidjan : « Notre visite avait pour but de développer des relations de coopération… » (Sassou N'Guesso)

Le Congo et l’Azerbaïdjan ont signé, au cours de la réunion élargie aux membres des deux délégations, à Bakou (Azerbaïdjan), des accords qui couvrent les domaines de l’agriculture, des énergies renouvelables, des mines, des hydrocarbures et de l’environnement. Denis Sassou-N’Guesso du Congo et Ilham Aliyev d’Azerbaïdjan se sont exprimés à cette occasion sur plusieurs sujets concernant leurs deux pays.



Le Congo et ses potentialités de développement



S’exprimant après son homologue azerbaïdjanais, le chef de l’Etat congolais a présenté le potentiel que regorge son pays, la République du Congo aussi bien en sous-sol qu’en végétation. Ainsi, le président de la République a « … évoquer le grand potentiel entre nos pays et lequel pourrait contribuer au développement de nos peuples… par exemple, notre pays possède un énorme potentiel agricole, et nous n’utilisons probablement que 3% des terres cultivables, ce qui signifie que le reste est disponible pour l’utilisation. Nous avons des sources d’eau abondantes et le soleil qui brille toute l’année », a martelé Denis Sassou-N’Guesso. Il a invité les autorités azerbaïdjanaises à travailler main dans la main avec les autorités congolaises dans l’échange d’expériences.



« Nous pouvons exploiter ce potentiel et votre grande expérience en la matière pour le développement de notre agriculture. Par exemple, nous pouvons produire un produit au Congo et ensuite en exporter », a déclaré le chef de l’Etat congolais.



Denis Sassou-N’Guesso a également souligné les potentialités en énergie renouvelable dont regorge le Congo. « En même temps, je tiens à souligner à nouveau que nous avons un grand potentiel dans le domaine de l’énergie renouvelable, nous avons le soleil toute l’année et nous pouvons bénéficier de l’expérience riche de l’Azerbaïdjan dans ce domaine », a-t-il renchéri.



Brazzaville-Bakou un nouvel axe de coopération



Cette visite revêt une importance. Et, les deux chefs d’Etat ont longuement discuté sur de nombreux sujets lors de leur réunion en tête-à-tête. Les échanges entre les présidents congolais et azerbaïdjanais, ainsi qu’entre les deux délégations ont porté sur plusieurs domaines d’activités bénéfiques aussi bien pour le Congo que l’Azerbaïdjan.



Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev a relevé que la visite de son homologue congolais « aura un impact très positif » sur la coopération entre les deux pays. « Nos relations politiques se renforceront encore davantage. J’espère que grâce à la mise en œuvre des accords conclus, nos échanges commerciaux connaîtront une dynamique positive après la visite », a-t-il affirmé, avant d’ajouter : « Nous avons hâte d’œuvrer ensemble sur la COP29 et nous sommes reconnaissants de votre soutien ».



Il va de soi que les accords conclus renforceront davantage la coopération entre la République du Congo et la République d’Azerbaïdjan.