Congo : Rosalie Matondo dévoile les axes prioritaires du Pool pour le prochain quinquennat

La victoire de Denis Sassou-N’Guesso a été accueillie avec une immense joie par les habitants de Loumo. Selon Rosalie Matondo, l’impression générale est celle d’un accomplissement collectif, une validation du travail acharné mené sur le terrain. Les électeurs ont exprimé leur satisfaction d'avoir été entendus, avec une victoire atteignant 95% des voix, un résultat qualifié d'impressionnant.



La paix, une priorité absolue pour le Pool



Lors de la campagne électorale , plusieurs doléances ont été exprimées par les populations locales, à savoir la paix et la sécurité. La paix reste une priorité absolue pour les habitants du Pool. Les femmes, en particulier, ont exprimé un désir ardent de mettre fin à la violence et aux déplacements forcés. Elles aspirent à une coexistence pacifique et à un développement local sans entraves, a rapporté Rosalie Matondo.



La création d'emplois pour lutter contre les influences néfastes



La création d'emplois est une demande récurrente. Les habitants souhaitent voir l’émergence d’unités de production pour occuper les jeunes et les détourner des influences néfastes. Rosalie Matondo a souligné l’importance de développer des industries locales, notamment dans le secteur du bois, pour offrir des opportunités aux jeunes.



La modernisation des routes pour booster la production agricole



Le désenclavement est crucial pour le développement du Pool. Les routes et les voies de communication doivent être modernisées pour faciliter le transport des produits agricoles. La réhabilitation du chemin de fer Congo-Océan a été bien accueillie, mais d’autres améliorations sont nécessaires, notamment la construction de routes bitumées, a-t-elle renchéri.



L'éducation et l'électrification du district de Loumo attendues avec patience



L'éducation est également une priorité. La construction d’un lycée moderne à Loumo est une demande forte pour éviter que les jeunes ne soient contraints de parcourir de longues distances pour étudier. De même, l’électrification du district de Loumo, en particulier et de tout le département du Pool est attendue avec impatience.



La réélection de Denis Sassou N'Guesso, une opportunité à saisir



Les habitants de Loumo et du Pool ont exprimé leur souhait de voir ces demandes prises en compte dans les politiques futures. Le développement agricole, avec un accent sur les vergers d’arbres fruitiers, est perçu comme un moyen de revitaliser l’économie locale. Les attentes sont grandes, et la réélection de Denis Sassou-N’Guesso est vue comme une opportunité de concrétiser ces aspirations.