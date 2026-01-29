Coopération Militaire : L’UE injecte 14,5 millions d’euros pour l’ENSOA de Kalaït

Un financement de la "Facilité Européenne pour la Paix"

Ce projet ambitieux de 14,5 millions d’euros (environ 9,5 milliards de FCFA) répond à une demande tchadienne datant d'août 2022. Les fonds permettront :



La construction d'infrastructures modernes : Dortoirs, salles de cours équipées, complexes sportifs et zones d'entraînement tactique.

La réhabilitation technique : Mise aux standards internationaux des installations logistiques de Kalaït.

L'autonomie de formation : Doter le Tchad d'un pôle d'excellence pour ses cadres intermédiaires (les sous-officiers), piliers de toute armée opérationnelle.







Kalaït : Un choix stratégique



Le déplacement de l'école de Koundoul (près de N'Djamena) vers Kalaït présente plusieurs avantages :



Environnement de formation : Le terrain dans l'Ennedi Ouest offre un cadre plus adapté aux manœuvres militaires de grande envergure. Maillage territorial : Renforcer la présence des institutions de défense dans la partie septentrionale du pays. Développement local : L'implantation d'une telle école génère une dynamique économique pour les populations civiles environnantes.

Un contexte diplomatique favorable



Cette réunion intervient alors que les relations entre le Tchad et l'Europe connaissent une nouvelle dynamique. L'appui de l'UE à travers la "Facilité européenne de paix" démontre que malgré les remous régionaux, le Tchad reste un partenaire sécuritaire crédible.





Cette annonce précède également la visite prochaine du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno à Paris, à l'invitation d'Emmanuel Macron, où les questions de défense et de partenariat stratégique seront au sommet de l'ordre du jour.











