TCHAD

Coopération Militaire : L’UE injecte 14,5 millions d’euros pour l’ENSOA de Kalaït


Alwihda Info | Par - 30 Janvier 2026


Le ministre des Armées, le Général Issaka Malloua Djamouss, et la cheffe de mission de l'UE au Tchad, Sona JAROSOVA, ont scellé ce mardi 27 janvier 2026 les étapes techniques de la délocalisation de l'école des sous-officiers vers la province de l'Ennedi Ouest.


Coopération Militaire : L’UE injecte 14,5 millions d’euros pour l’ENSOA de Kalaït



 

Un financement de la "Facilité Européenne pour la Paix"

 

Ce projet ambitieux de 14,5 millions d’euros (environ 9,5 milliards de FCFA) répond à une demande tchadienne datant d'août 2022. Les fonds permettront :

  • La construction d'infrastructures modernes : Dortoirs, salles de cours équipées, complexes sportifs et zones d'entraînement tactique.

  • La réhabilitation technique : Mise aux standards internationaux des installations logistiques de Kalaït.

  • L'autonomie de formation : Doter le Tchad d'un pôle d'excellence pour ses cadres intermédiaires (les sous-officiers), piliers de toute armée opérationnelle.




Kalaït : Un choix stratégique


Le déplacement de l'école de Koundoul (près de N'Djamena) vers Kalaït présente plusieurs avantages :

  1. Environnement de formation : Le terrain dans l'Ennedi Ouest offre un cadre plus adapté aux manœuvres militaires de grande envergure.

  2. Maillage territorial : Renforcer la présence des institutions de défense dans la partie septentrionale du pays.

  3. Développement local : L'implantation d'une telle école génère une dynamique économique pour les populations civiles environnantes.



 

Un contexte diplomatique favorable


Cette réunion intervient alors que les relations entre le Tchad et l'Europe connaissent une nouvelle dynamique. L'appui de l'UE à travers la "Facilité européenne de paix" démontre que malgré les remous régionaux, le Tchad reste un partenaire sécuritaire crédible.


Cette annonce précède également la visite prochaine du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno à Paris, à l'invitation d'Emmanuel Macron, où les questions de défense et de partenariat stratégique seront au sommet de l'ordre du jour.




 

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


TCHAD - 28/01/2026

Tchad : Journée internationale des données personnelles, l’ANSICE sensibilise les élèves à N’Djamena

