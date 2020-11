Coopération, candidature à l'OCI : les dirigeants du Tchad et de la Turquie se sont concertés

Le chef de l'État Idriss Déby Itno a échangé au téléphone avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, a indiqué mardi la Présidence turque dans un communiqué.



Les deux dirigeants ont évoqué les perspectives visant à approfondir la coopération bilatérale entre le Tchad et la Turquie.



"Erdogan a spécifié sa volonté d'approfondir avec le Tchad la coopération dans tous les domaines", rapporte Anadolu Agency, ajoutant que Erdogan "attache beaucoup d'importance au renforcement des relations économiques et commerciales entre les deux pays".



Par ailleurs, le Tchad défend la candidature de son diplomate Hissein Brahim Taha au poste de secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI). Le Tchad entend rassembler le plus de soutiens avant l'élection. Les deux présidents ont abordé la question.