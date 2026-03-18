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AFRIQUE

Côte d’Ivoire : une prime spéciale désormais garantie chaque année


Alwihda Info | Par Infos Alwihda - 18 Mars 2026



Côte d’Ivoire : une prime spéciale désormais garantie chaque année
Dans le cadre de l’examen de deux projets de loi devant la Commission des Affaires sociales et culturelles de l’Assemblée nationale, le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara, a présenté, le mardi 17 mars 2026, les dispositions relatives à l’institution de la Prime spéciale de retraite, une mesure sociale majeure initiée par le président de la République, Alassane Ouattara.

Annoncée lors de son adresse à la Nation du 6 août 2024, cette réforme traduit la volonté constante du chef de l’État de placer l’Humain au cœur de l’action publique, en améliorant significativement les conditions de vie des retraités du secteur public et du secteur privé.

Désormais, chaque retraité bénéficiera, à compter du 1er septembre de chaque année, d’une prime correspondant aux deux tiers de sa pension mensuelle. Au-delà de son impact financier, cette mesure constitue un acte fort de reconnaissance nationale envers celles et ceux qui ont consacré leur vie au développement de la Côte d’Ivoire.

Sous l’impulsion du ministre Adama Kamara, cette réforme s’inscrit dans la dynamique des nombreuses actions engagées en faveur des personnes âgées et des retraités, consolidant ainsi un système de protection sociale plus inclusif, plus juste et plus durable.

Au cours des échanges, les députés ont salué la qualité des réformes engagées et ont tenu à féliciter le ministre ainsi que l’ensemble de ses collaborateurs pour les efforts significatifs consentis en faveur des retraités.

Dans un esprit de responsabilité, ils ont également exprimé des préoccupations relatives à la pérennité du système, notamment en cas d’augmentation significative du nombre de bénéficiaires, tout en suggérant, à terme, une évolution vers l’octroi d’un mois complet de pension sous forme de prime.

Fidèle à son style de gouvernance, le ministre a su, avec clarté, rigueur et maîtrise, apporter des réponses précises à l’ensemble des préoccupations soulevées, engageant un dialogue franc, direct et sans faux-fuyant avec les députés, qui ont fortement apprécié la qualité des échanges.

Les deux projets de loi, portant ratification des ordonnances encadrant cette mesure pour les secteurs public (IPS-CGRAE) et privé (IPS-CNPS), garantissent une mise en œuvre rigoureuse, sans impact sur le budget de l’État, grâce à la solidité financière des régimes de retraite, fruit des réformes structurelles engagées depuis 2012.

Fait majeur : l’ensemble des députés présents a adopté ces textes à l’unanimité, traduisant une adhésion nationale forte à cette avancée sociale d’envergure. À travers cette initiative, le gouvernement réaffirme son engagement à bâtir une société solidaire, où chaque citoyen, après une vie de labeur, bénéficie de conditions de vie dignes et respectueuses.



Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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