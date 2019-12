ACTUALITES Cyberghost : le plus utilisé des VPN français

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 17 Décembre 2019 modifié le 17 Décembre 2019 - 11:22

C'est un des VPN les plus utilisés en France. Un VPN surpuissant qui permettra à quiconque de profiter aussi bien de torrents que de services de streaming. Retour sur Cyberghost, un VPN exceptionnel au design tout simplement unique.

Un design fabuleux



Oui, Cyberghost possède sans doute la plus belle des interfaces de tous les services du marché. Et pour cause, avec son côté brossé, créatif, fini, on a là un VPN qui se démarque par son style. Un style qui lui confère une image exceptionnelle.



Et si l'interface reste inédite, l'expérience qu'elle procure nous conforte là dans la sensation d'être sur un VPN premium. Un petit bonheur en somme alors qu'on l'a à peine exploré.



Un VPN rapide



Fort de ses plusieurs milliers de serveurs – et nous y reviendrons –



Une qualité qui se ressent, puisqu’on pourra atteindre parfois le UHD. Très bien pour ce VPN qui est donc capable de disposer d'une faible déperdition.



Des serveurs en nombre conséquent



Avec



En somme le service fait aussi fort dans le domaine de l'interface logicielle que dans le domaine de la vitesse de connexion. On se place donc d'emblée sur un des meilleurs VPN du marché. Reste à présent à s'intéresser à la sécurité.



De l'AES 256 bits pour une protection conséquente



Bien évidemment le VPN offre de l'AES 256 bits chose qui saura satisfaire son monde. Mais passé ce point le service saura aussi protéger quiconque voulant du chiffrement. En effet avec des protocoles en nombre et de qualité on sera là sur un des meilleurs du marché.



Sans compter bien sûr que les fuites DNS tout comme WebRTC seront prises en charge. Très intéressant donc, d'autant plus ajouté au Kill Switch et à la protection des Wi-Fi publics. Cyberghost est, là aussi, encore au top donc.



Une bonne politique de logs



Comment faire un bon VPN sans une bonne politique de logs ? Ici CyberGhost propose tout simplement une bonne politique de confidentialité qui saura satisfaire quiconque. Un Zéro log qui vous assurera un total anonymat.



En effet ni vos logs, ni vos historiques de sessions ne seront enregistrés avec le VPN. En résumé donc, le service



Conclusion



En somme donc, CyberGhost s'impose comme un VPN de qualité qui vous permettra de streamer Netflix US sans problème. Avec son nombre conséquent de serveurs il sera à même aussi, de vous fournir des vitesses de connexion de premier ordre.



Bien entendu l'interface et la polyvalence seront de mise, toute comme la sécurité qui sera au cœur des préoccupations du VPN. Bref, on peut d'emblée vous l'affirmer, Cyberghost est un des services les plus convaincants du marché. Un service doté d'une politique de log de premier ordre, chose qui là aussi vous permettra de préserver votre anonymat. Superbe. Oui, Cyberghost possède sans doute la plus belle des interfaces de tous les services du marché. Et pour cause, avec son côté brossé, créatif, fini, on a là un VPN qui se démarque par son style. Un style qui lui confère une image exceptionnelle.Et si l'interface reste inédite, l'expérience qu'elle procure nous conforte là dans la sensation d'être sur un VPN premium. Un petit bonheur en somme alors qu'on l'a à peine exploré.Fort de ses plusieurs milliers de serveurs – et nous y reviendrons – Cyberghost procure des vitesses de qualité avec une déperdition faible. Idéale donc pour le streaming ou le Torrenting, on sera encore une fois sûr de la qualité pure.Une qualité qui se ressent, puisqu’on pourra atteindre parfois le UHD. Très bien pour ce VPN qui est donc capable de disposer d'une faible déperdition.Avec plusieurs milliers de serveurs le VPN s'imposera d'emblée comme un monstre en la matière. Un des meilleurs même. Et pour cause, non seulement le hardware sera de la partie, mais en plus les localisations – en nombre – en feront un argument de poids quant à son choix.En somme le service fait aussi fort dans le domaine de l'interface logicielle que dans le domaine de la vitesse de connexion. On se place donc d'emblée sur un des meilleurs VPN du marché. Reste à présent à s'intéresser à la sécurité.Bien évidemment le VPN offre de l'AES 256 bits chose qui saura satisfaire son monde. Mais passé ce point le service saura aussi protéger quiconque voulant du chiffrement. En effet avec des protocoles en nombre et de qualité on sera là sur un des meilleurs du marché.Sans compter bien sûr que les fuites DNS tout comme WebRTC seront prises en charge. Très intéressant donc, d'autant plus ajouté au Kill Switch et à la protection des Wi-Fi publics. Cyberghost est, là aussi, encore au top donc.Comment faire un bon VPN sans une bonne politique de logs ? Ici CyberGhost propose tout simplement une bonne politique de confidentialité qui saura satisfaire quiconque. Un Zéro log qui vous assurera un total anonymat.En effet ni vos logs, ni vos historiques de sessions ne seront enregistrés avec le VPN. En résumé donc, le service propose un anonymat conséquent, chose qui lui permettra encore, de gagner des points. Un très bon point pour Cyberghost donc.En somme donc, CyberGhost s'impose comme un VPN de qualité qui vous permettra de streamer Netflix US sans problème. Avec son nombre conséquent de serveurs il sera à même aussi, de vous fournir des vitesses de connexion de premier ordre.Bien entendu l'interface et la polyvalence seront de mise, toute comme la sécurité qui sera au cœur des préoccupations du VPN. Bref, on peut d'emblée vous l'affirmer, Cyberghost est un des services les plus convaincants du marché. Un service doté d'une politique de log de premier ordre, chose qui là aussi vous permettra de préserver votre anonymat. Superbe.





Dans la même rubrique : < > CORRECTION: Vodacom Tanzania and WorldRemit launch mobile money transfers to M-Pesa accounts in Tanzania International Monetary Fund (IMF) Staff Completes Review Mission to Cabo Verde African Development Bank approves $5 million grant to scale up Tony Elumelu Entrepreneurship Programme