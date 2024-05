De « Wagner » à « Africa Corps» : la Russie toujours présente au Sahel

L’Africa Corps est une société militaire russe qui a été créée début 2024 comme remplaçante du groupe Wagner. Cette organisation reflète la volonté de la Russie d'étendre son influence militaire sur le continent africain et de lui donner la légitimité de sa présence officielle et publique face à la présence européenne et américaine.

Zone d’opération

L’Africa Corps est déployé dans 5 pays : Libye, Burkina Faso, Mali, République centrafricaine et Niger. La Libye représente le noyau du corps à cause l'activité antérieure des éléments de Wagner dans la ville de Tripoli, et la présence de la base aérienne « Al-Qardabiyah », le port maritime de Syrte, ainsi que la base aérienne « Al-Jafra » (au sud) et la base aérienne d'Al-Jafra (au sud), à 700 kilomètres au sud de Tripoli.



Un autre facteur dans le choix de la Libye comme quartier général de ce corps est son emplacement géographique stratégique en raison de sa connexion avec la côte méditerranéenne, pour assurer les lignes d'approvisionnement militaire et les mouvements des membres du corps vers d'autres pays africains.



La gestion du Corps africain relève directement de l'administration militaire russe et est supervisée par le général Yunus-BekEvkurov, vice-ministre russe de la Défense.



Selon le média Aljazeera, le noyau de base du Corps est constitué de Wagner, dont des éléments ont été intégrés dans les commandements des deuxième et troisième rangs du Corps, en plus d'autres éléments dans le cadre d'une force militaire de pas moins de 40 à 45 mille combattants. Le Corps comprend également 2 à 5 divisions selon les capacités de combat.



Mode Opératoire

Le mode opératoire de l’Africa Corps dépend entièrement de la fourniture d’un soutien militaire aux pays africains en termes d'instructeurs et d'armes. La société s’occupe également de la création des stratégies en coopération avec le ministère de la Défense, comme c'est le cas au Mali et au Niger.



Wagner, possède une méthode différente : le groupe paramilitaire intervient directement avec ses soldats dans ses missions dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Les soldats sont des anciens combattants, légionnaires et même des militaires étrangers qui souhaitent rejoindre le groupe. Leurs opérations sont effectuées en République Centrafricaine, en Syrie, en Soudan et en Lybie constituent un pur exemple sur le mode opératoire de la milice de Wagner.



Objectifs et financement

Le groupe Wagner est quasiment disparu après la mort de son ancien président, Evgueni Prigojine, en août 2023. Il était un ami proche de Vladimir Poutine, président de la Russie, puis a mené la révolution contre l'armée russe en juin 2023, mais cela a été avorté.



Le journal français Le Courriel International indique que le nom de Wagner a été changé en « Africa Corps », et cela montre plutôt qu'il est en pleine réorganisation sous le financement de Poutine et de Yunus-BekEvkurov, vice-ministre russe de la Défense.



La Russie cherche à étendre sa coopération militaire avec les pays africains, en particulier les pays du Sahel qui souffrent de la propagation de groupes armés dans la région malgré la présence d'autres forces étrangères sans de résultat significatifs.



En somme, l’Africa Corps représente la nouvelle incarnation de l’influence militaire russe en Afrique, utilisant des moyens étatiques pour renforcer la coopération sécuritaire avec les pays de la région.