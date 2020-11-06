تشاد: رئيس الجمهورية يلتقي بمسئولي إقليم مايو كيبي شرق

في بداية اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو بمختلف المسئولين الإداريين بإقليم مايو كيبي شرق تحدث حاكم الولاية بشر علي سليمان بإسم المسئولين وسكان الإقليم شاكرا رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو على اهتمامه بالمواطنين التشاديين خاصة شعب ولاية مايو كيبي شرق واهتمامه أيضا بالتنمية وتطوير البلاد في شتى المجالات، من جانبه مشير تشاد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية شكر مسئولي المنطقة خاصة سكان مدينة بنقور على كرم الضيافة وحفاوة الإستقبال أثناء وصولة مدينة بنقور.



مضيفا بأنه جاء من أجل تنمية الولاية وحاثا الجميع المحافظة على التعايش السلمي ونشر ثقافة السلام والمحبة.



عقب المسئولين الإداريين إلتقى رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو بقوات الأمن والدفاع بإقليم مايو كيبي شرق حيث شكر رئيس الجمهورية قوات الأمن والدفاع على الدور والجهود الجبارة التي قاموا بها من أحل الأمن والإستقرار وسلامة المواطن التشادي.



بعيد المسئولين العسكريين إلتقى رئيس الجمهورية المشير المشير إدريس ديبي إتنو بالمسئولين التقليديين بإقليم مايو كيبي شرق ومن ثم إلتقى بكوادر الإقليم والشباب والمرأة، وجميع هذه اللقاءات ركزت حول تنمية الإقليم وقدموا العديد من المتطلبات المتمثلة في بناء المدارس والمؤسسات التعليمية وبناء المستشفيات والمراكز الصحية ورصف الطرق وتوفير المياه الصالحة للشرب بجميع المناطق والقرى والمدن التابعة لإقليم مايو كيبي شرق.



هذا ونذكر بأن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية المشير إدريس ديبي إتنو بمختلف المسئولين بإقليم مايو كيبي شرق في مدينة بنقور سيسهم بلا شك في تنمية المدينة والإقليم.

