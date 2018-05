Des défenseurs de droits de l’homme tchadiens solidaires d’un activiste français

Cette pétition a pour but d’apporter notre soutien au romancier, ancien haut-fonctionnaire, Thomas Dietrich. En effet, dans le journal Libération daté du 27 avril 2018 (http://www.liberation.fr/debats/2018/04/26/ecrivain-et-fiche-s_1646116), celui-ci a révélé dans une tribune être fiché « S » pour ses prises de position contre la Françafrique et les dictateurs du continent africain soutenus par l’Elysée. L’écrivain, auteur de deux romans publiés chez Albin Michel, n’a pourtant jamais utilisé d’autre arme que de sa plume pour défendre ses convictions.



Avec son avocat Jean-Christophe Ménard, il a demandé à la CNIL (Commission nationale informatique et libertés) de lui communiquer le contenu de sa fiche « S », afin de la contester point par point et de demander sa suppression immédiate. Or, l’administration s’y est opposée et le voilà dans lancé dans un recours au Conseil d’Etat. Dans cette attente, l’écrivain Thomas Dietrich, amoureux du Tchad, grand défenseur des peuples africains, Homme de paix, reste marqué du sceau de l’infamie, comme les plus abjects terroristes islamistes fichés « S », avec qui il n’a absolument rien à voir.



Pour toutes ces raisons, nous pensons qu’il a besoin d’un soutien massif de toutes les personnes éprises de liberté et de justice. Nous demandons à travers cette pétition au Ministre de l’intérieur français Gérard Collomb de supprimer immédiatement la fiche « S » concernant Thomas Dietrich, car il ne représente aucune menace pour les citoyens français, ni pour les peuples africains.



Cette pétition est initiée par Makaila Nguebla, journaliste et défenseur des Droits de l’Homme, réfugié en France depuis 2003 et Mahamat Nour Ibedou, Secrétaire général de la Convention tchadienne pour la défense des Droits de l’Homme (C.T.D.D.H).