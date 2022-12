Des perspectives de restitution du patrimoine du Tchad entreposé au musée du Cameroun

À la sortie de l’audience, l’ambassadeur a expliqué l’objectif de sa visite au ministre. "Nous avons fait un vaste tour d’horizon de ce qui nous lie, entre le Tchad et la France, en ce moment et dans la perspective de 2023 avec des points d’accès particuliers qui concernent le patrimoine", a affirmé Bertrand Cochery.



Parmi les perspectives figurent notamment la modernisation du musée national de la paléontologie, le développement des échanges culturels et l'échange linguistique (le français et l'arabe entre le lycée Franco-Arabe d'Abéché et le lycée Montaigne de N'Djamena). À partir du premier trimestre 2023, des salles de classe seront ouvertes au lycée Montaigne pour l'enseignement de l'arabe.



"On a parlé des perspectives de restitution des collections tchadiennes qui sont au musée du Cameroun. Nous avons parlé également des perspectives de développement du tourisme et de l’artisanat", selon l'ambassadeur.