TCHAD Désenclavement du Tchad : quel rôle peut jouer la direction générale portuaire et ferroviaire ?

Alwihda Info | Par Tchonchimbo Ouapi Raphaël - 29 Mars 2022



Parce que le développement d'un pays passe obligatoirement par son désenclavement, le gouvernement a résolu de mettre sur pied au sein du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, une direction générale des infrastructures portuaires et ferroviaires afin de rehausser l'économie et favoriser le désenclavement du pays. Ladite direction a été créée en 2018.

Chargée de la mise en œuvre du suivi des programmes de construction et de réhabilitation des infrastructures portuaires et ferroviaires, la direction des infrastructures ferroviaires s'est donnée pour mission de réfléchir de manière stratégique afin de trouver des perspectives d'avenir pour le Tchad.



C'est le décret n° 0749 du 17 Mars 2022 qui a porté Madame Fatih Mahamat Herbama en tant que directrice adjointe.



Une initiative qui dans l'opinion publique et particulièrement chez les internautes a semé le trouble et donné lieu à cette interrogation : pourquoi un pays comme le Tchad, sans débouchées ni sur la mer ni sur les rails, s'adjuge une telle direction au sein du ministère des Infrastructures et du Désenclavement ?



Certains compatriotes ont eux vu d'un bon œil cette initiative des autorités de N'Djamena. L'internaute Amine Idriss, ne cache pas sa joie au sujet de la création de cette direction : "c'est une bonne nouvelle pour notre pays. Nous avons le port le plus important. Les pays sans façade maritime achètent souvent des concessions portuaires auprès des pays avec façade maritime et construisent des ports qui génèrent de l'argent. Exemple avec l'Éthiopie qui a acheté à Djibouti et obtenu une concession pour construire un port qui génère des activités portuaires civiles et militaires".



Aux yeux de Amine Idriss, il est important pour un pays comme le Tchad, enclavé, de créer cette direction générale des infrastructures portuaires et ferroviaires afin de planifier la construction de ses propres ports secs, planifier et exécuter des projets de diversification de ses moyens d'acheminement des biens et services via des ports étrangers, et de penser sur le long terme à une stratégie opératoire de désenclavement en diversifiant les points de sortie et d'entrée sur plusieurs corridors (Ndjamena-Niamey-Cotonou / N'Djamena-Moundou-Douala / Abéché-Port Soudan).



Donnant son point de vue au sujet des infrastructures ferroviaires, Amine Idriss explique qu'elles doivent aboutir à la mise en place des corridors ferroviaires N'djamena-Moundou-N'gaoundere, N'djamena-Abéché.



La direction générale des infrastructures portuaires et ferroviaires est déjà à la manœuvre. Sa directrice adjointe Madame Fatimé Mahamat Herbama se veut rassurante : "il y a des espaces qui ont été octroyés par certains pays dans le cadre de la coopération bilatérale pour permettre la réalisation des ports tchadiens. C'est notamment les ports de Lomé au Togo, de Cotonou au Bénin, de Kribi et Douala au Cameroun et le Port Soudan. À l'intérieur du pays, il y a le Port N'gueli à Adre".



Sérénité aussi au sujet du chemin de fer ; la directrice générale des infrastructures portuaires et ferroviaires explique qu'un bureau d'étude français (Sofrico) s'occupe depuis cinq ans de la faisabilité du projet et l'étude tire déjà à sa fin. "Toutes ces choses vont permettre d'améliorer le panier de la ménagère", rassure-t-elle.



Reste plus qu'à souhaiter que tous ces projets voient le jour et viennent réduire drastiquement le chômage dans tout le pays.





