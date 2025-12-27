Diplomatie : L'Ambassadeur des États-Unis en immersion au Festival Dary

Un voyage à travers le "Tchad en miniature"
Lors de son passage au village culturel, l'Ambassadeur a pu explorer la diversité fascinante des provinces tchadiennes. Des objets d'artisanat aux récits touristiques, chaque stand a offert une fenêtre sur l'histoire et les savoir-faire locaux. Pour le diplomate, cette halte a permis de saisir la complexité et la beauté de l'identité nationale tchadienne, unifiée sous le signe de la fête et du partage.
La culture, socle du respect mutuel
Ce geste fort témoigne d'une vision moderne de la diplomatie : pour bien représenter son pays sur un sol étranger, il faut d'abord apprendre à connaître son peuple. En s'ouvrant aux richesses du Dary, William Flens envoie un message de profond respect envers les traditions tchadiennes. C'est dans ces moments de partage culturel que se forgent les liens les plus solides entre N'Djamena et Washington.
Une vitrine pour le tourisme et l'artisanat
La présence américaine au festival souligne également le potentiel économique du secteur culturel tchadien. En s'intéressant aux produits exposés, l'Ambassadeur encourage indirectement les artisans et les promoteurs touristiques, rappelant que la culture est aussi un levier de développement et de visibilité internationale pour le Tchad.
Cette visite au Festival Dary rappelle que la diplomatie la plus efficace est souvent celle qui s'écrit au contact des traditions et du génie créateur des peuples.