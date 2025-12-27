Diplomatie : L'Ambassadeur des États-Unis en immersion au Festival Dary

Une vitrine pour le tourisme et l'artisanat

La présence américaine au festival souligne également le potentiel économique du secteur culturel tchadien. En s'intéressant aux produits exposés, l'Ambassadeur encourage indirectement les artisans et les promoteurs touristiques, rappelant que la culture est aussi un levier de développement et de visibilité internationale pour le Tchad.





Cette visite au Festival Dary rappelle que la diplomatie la plus efficace est souvent celle qui s'écrit au contact des traditions et du génie créateur des peuples.