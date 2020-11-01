









TCHAD خطاب مشير تشاد إدريس ديبي إتنو ، رئيس الجمهورية ، بمناسبة اختتام المنتدى الثاني الوطني الشامل

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Novembre 2020





خطاب مشير تشاد إدريس ديبي إتنو ، رئيس الجمهورية ، بمناسبة اختتام المنتدى الثاني الوطني الشامل



السيد الرئيس السابق والأخ العزيز قوكوني وداي ؛

السيد رئيس الجمعية الوطنية ؛

السيدة الأولى لتشاد ؛

السادة رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية ؛

السادة رؤساء الوزراء السابقين ؛

السيدات والسادة أعضاء الحكومة ؛

السيدات والسادة النواب ؛

السيدات والسادة السفراء وممثلو المنظمات الدولية ؛

السيدات والسادة الرؤساء والأمناء العامون للأحزاب السياسية ؛

السادة الرؤساء التقليديون والزعماء الدينيون ؛

الضيوف الكرام ؛



سيداتي وسادتي.

إذا كان التحدي الذي يواجهنا هو بث حياة جديدة للجمهورية الرابعة ، من خلال تنظيم هذه النسخة الثانية من المنتدى الوطني الشامل ، يمكنني أن أؤكد ، بقناعة قوية ، بأن المهمة قد أنجزت.



يعود الفضل في نجاح هذه الجلسات إلى كل واحد منكم. لقد تمكنتم من تجاوز الانقسامات المختلفة من أجل مصلحة الأمة التشادية.



أعترف أنني قدرت بشكل خاص جو التبادلات والمناقشات التي سادت بروح المواطنة والمسؤولية وتبادل الأفكار والتناقض المثمر.



أحسنتم يا إخواني وأخواتي الأعزاء للنجاح الباهر لهذا التمرين الهام.



الضيوف الكرام؛



سيداتي وسادتي.



بالحديث عن الرهان الجماعي الذي تم تداوله في بداية كلماتي ، أود بصدق أن أشيد بالنوعية والقيمة الجوهرية للقرارات التي تم تبنيها. سواء يتعلق الأمر بإعادة تشكيل المؤسسات أو تعزيز الاستقرار أو الإصلاح القضائي أو النهوض بالشباب والنساء ، فإن هذه القرارات التي تم اعتمادها تعتبر حاسمة.



وفيما يتعلق بالإصلاحات ، فإنني ألاحظ عددًا من الابتكارات التي تم تسليط الضوء عليها وتشمل بشكل خاص إنشاء منصب نائب الرئيس ومجلس الشيوخ. وفي البحث عن حلول لشواغل المواطنين ، اختار المشاركون في المنتدى أيضًا استعادة منصب الوسيط الوطني وإعادة توجيه المجلس الأعلى للمجتمعات المستقلة والمشيخة التقليدية.



وعلى نفس المنوال ، أود أن أشير إلى النظرة الثاقبة للقرارات فيما يتعلق بإعادة ديوان المحاسبة الذي هو كيان يمثل ، في الواقع ، جزءًا من الجهاز المؤسسي للتجمع الاقتصادي والنقدي لدول أفريقيا المركزية.



ومن خلال رد الاعتبار لهذه الآلية الهامة المشتركة ، نعيد تأكيد التزامنا بمثل التكامل الإقليمي الذي ندعو إليه جميعًا.



إخواني وأخواتي الأعزاء ؛



من بين القرارات الرئيسية للمنتدى الوطني الشامل الثاني التي لفتت انتباهي ، أود أن أسلط الضوء على إعادة المحافظات الفرعية ، وتعزيز البلديات ، ورفع انحصار فترة ولاية المنتخبين المحليين وتقليص سن الانتخاب للرئاسة إلى 40 عامًا وإلغاء القسم الديني.



اسمحوا لي أن أتطرق إلى البعد الديني للقسم ، الذي غذى الكثير من التكهنات العقائدية والتخمينات السياسية خلال العامين الماضيين. من الواضح أنها فكرة جيدة أن يعالج المنتدى هذه القضية.



أعلم أن كل واحد منا يفسر بطريقته القرار الحر والمستقل الذي لا يمثل بأي حال من الأحوال شيكًا فارغا لأولئك الذين أن رياضتهم المفضلة هي الإخلال بالواجب والفساد.



وفيما يتعلق سيداتي وسادتي بموضوع العلم الوطني ، والذي كان أيضًا من المواضيع الهامة في المناقشات ، فإنني أعبر عن دعمي للقرار الحكيم الذي يدعو إلى التفكير في الموضوع. بالطبع ، لقد حان الوقت للدخول في نقاش صريح ونزيه حول ألواننا الوطنية وقيمنا التي هي جزء لا يتجزأ من روح أمتنا وشعبنا.



إخواني وأخواتي الأعزاء ؛



إن الرهان الذي فزنا به ، من خلال تبني عدد من القرارات التي تلبي تطلعاتنا العميقة، مرهون بمسؤوليتنا تجاه التاريخ. يجب أن يفتخر كل واحد منكم بالمشاركة في هذا العمل الوطني الهائل. وفي هذا الصدد ، أود أن أشيد بالحضور النشط والمشاركة الفعالة في الجلسات لوفد الإخوة الذين جاءوا من الخارج بقيادة السيد عبد الواحد عبود.



كما أود أن أشيد بالمساهمات الشاملة لمختلف الهيئات المهنية وتلك المقدمة عبر الوسائل الإلكترونية ، حيث أن العديد من المواطنين من الداخل والخارج ، قد أظهروا المكانة التي تحتلها تشاد في قلوبهم. لذلك ستنظر الحكومة بعناية تامة في كل هذه المساهمات التي لا تقدر بثمن.



وكما أشرت في افتتاح هذا الاجتماع ، فإن تشاد هي إرث ثمين مشترك وكل تشادي عليه واجب مقدس للإسهام في أعمال التماسك الأخوي والعيش معا والاستقرار والسلام والأمن والتنمية.



وأغتنم هذه الفرصة لأكرر الدعوة إلى اتحاد مقدس لتشاد الخالدة.



إنني أحث بشكل رئيسي الشباب والنساء الذين هم فرسان التنمية على أخذ مكانهم في هذه المرحلة التاريخية من حياة الأمة. بدون المشاركة النشطة والديناميكية للشباب والنساء في الحياة السياسية والقطاعات الإنتاجية المختلفة ، لن يكون هناك التنمية المنشودة إلا من نسج الخيال.



ومن ناحيتي ، لن أتعب أبدًا من تجديد القسم والالتزام أمام الله لتكريس نفسي بالكامل لخدمة البلاد والوطن.



إخواني وأخواتي الأعزاء ؛



بعد أن نجح المنتدى في مهمته ، لم يتبق سوى رفع التحدي المتمثل في التنفيذ الفعلي لمختلف الأعمال والقرارات.



قد تمنىت أن نلتقي كل سنتين أو ثلاث سنوات لتقييم التقدم والعقبات التي تتطلب استجابات مناسبة ، ولكنني أخضع للقرار المستقل والديمقراطي للمنتدى الذي اختار أن يتم التقييم كل خمس سنوات.



كما أنويه إلى حتمية العمل المتابعة المنتظمة والدقيقة ، وهو في رأيي حاسم لنجاح طموحاتنا العظيمة للأمة.



سيداتي وسادتي ، لا يسعني أن أختم كلماتي دون أن أعرب عن تهنئتي للجنة المنظمة ولأعضاء هيئة الرئاسة.



اسمحوا لي أن أشير بشكل خاص إلى النساء ، ولا سيما السيدة بيسيمندا لوسي والسيدة مريم محمد نور اللتين قادتا على التوالي وبراعة ، اللجنة المنظمة وهيئة الرئاسة.



برافو عليكم السيدات ، برافو للمرأة التشادية.



كما أثني على فرق كل من السكرتارية والبروتوكول والصحافة والصحة والدفاع والأمن للعمل الممتاز الذي تم إنجازه كل حسب اختصاصه.



مع تمنياتي لمختلف الوفود بعودة آمنة وحميدة ، أعلن عن اختتام أعمال المنتدى الوطني الشامل الثاني.



تعيش تشاد.



اشكركم.





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