Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Drame conjugal à N’Djamena : un homme jugé pour le meurtre de son épouse


Alwihda Info | Par ‎Temandang Gontran - 20 Février 2026


Le Tribunal de Grande Instance de N’Djamena a examiné, ce jeudi 19 février 2026, l’affaire d’un homme poursuivi pour le meurtre de son épouse, survenu le 7 décembre 2025. L’audience a mis en lumière un drame déclenché par une dispute financière que la partie civile qualifie d’acte prémédité.


Drame conjugal à N’Djamena : un homme jugé pour le meurtre de son épouse

Un mobile dérisoire pour un acte irréparable

Selon les avocats de la partie civile, l’accusé soumettait régulièrement sa conjointe à des menaces. Le jour des faits, le différend aurait éclaté au sujet de la pension alimentaire (« ration ») d’un montant de 24 000 FCFA. L’épouse aurait utilisé 4 000 FCFA pour nourrir, en plus de la famille, des ouvriers engagés par son mari pour la fabrication de briques.

Estimant cette dépense excessive, l’accusé aurait exigé le remboursement intégral de la somme. Après que la victime eut restitué 20 000 FCFA et que leur fils eut complété avec 2 500 FCFA, l’homme aurait réclamé le reliquat de 1 500 FCFA. C’est dans cette escalade de tensions qu’il aurait porté un coup mortel à son épouse à l’aide d’un couteau.

La défense plaide l’acte involontaire

De son côté, la défense a indiqué que l’accusé regrette les faits. Il reconnaît avoir porté le coup, mais affirme que le geste n’était pas prémédité. Selon ses avocats, une altercation aurait éclaté entre lui, son épouse et leur enfant, et il aurait agi sous l’effet de la colère. La défense sollicite ainsi la clémence du tribunal.

Les demandes de la partie civile

À la barre, l’avocat de la famille de la victime a demandé au tribunal de retenir la qualification d’assassinat, estimant qu’il s’agit d’un meurtre commis avec préméditation.

La partie civile réclame :

  • 15 millions de FCFA de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

  • L’application rigoureuse de la loi pour ce crime de sang.

Après avoir entendu les deux parties, le tribunal a renvoyé l’affaire au 26 février 2026 pour la suite des débats. En attendant le délibéré, l’accusé a été reconduit en détention préventive à la maison d’arrêt de Klessoum.

 
 


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 19/02/2026

Mali : remise du Rapport général des États généraux sur la Femme, l’Enfant et la Famille au président

Mali : remise du Rapport général des États généraux sur la Femme, l’Enfant et la Famille au président

Tchad : à Abéché, installation des nouveaux directeurs des centres secondaires des œuvres universitaires de l’Est Tchad : à Abéché, installation des nouveaux directeurs des centres secondaires des œuvres universitaires de l’Est 19/02/2026

Populaires

Tchad : le CEMGA a reçu le président du Conseil National des Affaires Islamiques

20/02/2026

Tchad : à Abéché, la Commission mixte restitue un bilan déterminant pour la sécurité publique

20/02/2026

Tchad : Hadjer Lamis, clôture de la session budgétaire du Conseil provincial

20/02/2026
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/02/2026 - Me Fayçal Megherbi

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Défaut de motivation et non-respect du délai légal de traitement d’une demande de titre de séjour : Le sous-préfet d’Argenteuil condamné

Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif Cameroun : dans la mouvance de juvénilisation de l’appareil politico-administratif 12/02/2026 -

REACTION - 04/01/2026 - Alwihda

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

Tchad : Aimée Dolinassou dénonce des retards injustifiés dans le dossier de pension d’une veuve

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach "Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter