Drame conjugal à N’Djamena : un homme jugé pour le meurtre de son épouse

Un mobile dérisoire pour un acte irréparable

Selon les avocats de la partie civile, l’accusé soumettait régulièrement sa conjointe à des menaces. Le jour des faits, le différend aurait éclaté au sujet de la pension alimentaire (« ration ») d’un montant de 24 000 FCFA. L’épouse aurait utilisé 4 000 FCFA pour nourrir, en plus de la famille, des ouvriers engagés par son mari pour la fabrication de briques.



Estimant cette dépense excessive, l’accusé aurait exigé le remboursement intégral de la somme. Après que la victime eut restitué 20 000 FCFA et que leur fils eut complété avec 2 500 FCFA, l’homme aurait réclamé le reliquat de 1 500 FCFA. C’est dans cette escalade de tensions qu’il aurait porté un coup mortel à son épouse à l’aide d’un couteau.



La défense plaide l’acte involontaire

De son côté, la défense a indiqué que l’accusé regrette les faits. Il reconnaît avoir porté le coup, mais affirme que le geste n’était pas prémédité. Selon ses avocats, une altercation aurait éclaté entre lui, son épouse et leur enfant, et il aurait agi sous l’effet de la colère. La défense sollicite ainsi la clémence du tribunal.



Les demandes de la partie civile

À la barre, l’avocat de la famille de la victime a demandé au tribunal de retenir la qualification d’assassinat, estimant qu’il s’agit d’un meurtre commis avec préméditation.



La partie civile réclame :



15 millions de FCFA de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

L’application rigoureuse de la loi pour ce crime de sang.

Après avoir entendu les deux parties, le tribunal a renvoyé l’affaire au 26 février 2026 pour la suite des débats. En attendant le délibéré, l’accusé a été reconduit en détention préventive à la maison d’arrêt de Klessoum.

