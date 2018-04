Du carburant des pays voisins envahissent le Tchad : des pétroliers alertent

Le Conseil National des Pétroliers (CNP) demande au gouvernement de prendre des mesures draconiennes, dans un bref délai pour mettre fin à l’importation frauduleuse des produits pétroliers des pays voisins. Ceci dans l’optique de sauver l’économie nationale et d’éviter que les marketeurs et les stations-services soient dans l’incapacité de payer leurs taxes et les salaires de leurs employés.



Au cours d’un point de presse qu’il a présenté ce vendredi 27 avril 2018, à la Maison de la Femme de N’Djari, le secrétaire général adjoint du CNP, Brahim Mahamat Haroun alerte sur l’importation frauduleuse des produits pétroliers des pays voisins. Le Conseil National des Pétroliers note en effet, avec stupéfaction que depuis un certain temps, des produits pétroliers venant des pays voisins tels que le Nigeria, la Libye et le Soudan, envahissent les marchés nationaux.



Brahim Mahamat Haroun rapporte que, les produits pétroliers notamment l’essence, venant du Nigeria et qui entre sur le territoire tchadien par la ville de Baga-Sola, part jusqu’à Léré. Le Centre et le Sud du pays sont ainsi envahit par ces produits importés frauduleusement.



Le gasoil en provenance de la Libye domine toute la partie septentrionale du pays c'est-à-dire le grand Nord. L’essence, le gasoil et autres produits pétroliers qui viennent du Soudan alimentent l’Est du Tchad. Vendus à des prix défiant toute concurrence, et au détriment des produits pétroliers «made in Chad», cette situation est en train de mettre à rude épreuve l’économie nationale.



Le secrétaire général adjoint du CNP rapelle qu'au dernier trimestre de l’année 2017, l’ARSAT (Autorité de Régulation du Secteur Aval du Tchad), avait procédé à la fermeture des treize (13) stations-services accusées d’importer des produits pétroliers des pays voisins. «Ne pouvant adopter une attitude complice, le Conseil National des Pétroliers attire l’attention des plus hautes autorités du pays sur cette pratique que nous qualifions de «crime économique» qui a des conséquences très graves, non seulement sur l’économie nationale, mais aussi et surtout, sur les marketeurs et les détenteurs de stations-services. Ces produits pétroliers importés des pays voisins compte tenu de leurs prix se vendent au détriment des produits pétroliers tchadiens, de très bonne qualité et très appréciés», souligne Brahim Mahamat Haroun.



Il prévient que si l’on ne prend pas garde et que cette situation perdure, la raffinerie de Djarmaya, ouverte en grande pompe par le chef de l’Etat Idriss Déby Itno pour offrir aux tchadiens des produits pétroliers nationaux, risquerait de fermer ses portes.