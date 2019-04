E-commerce et marketing réseau au Tchad : quelle perspective pour entreprendre ?

Les partenaires de la société QNET au Tchad ont organisé ce vendredi 13 avril à N’Djamena, une conférence-débat axée sur l'impact du marketing réseau et du e-commerce sur l'économie tchadienne et la perspective sur l'entrepreneuriat des jeunes.



La conférence a été animée par Amine Karifene, Khadidja Yacoub, Achta Balla Yacoub et Moussa Ahmat.