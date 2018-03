Entreprise : QNET formes ses leaders à la distribution

L’entreprise de distribution QNET Tchad a formé la semaine dernière, à l’hôtel Radisson Blu de N’Djamena, 150 de ses agents sur la distribution. Représentant indépendant de l’entreprise Qnet au Tchad, M. Amine Kharifène précise que c’est une formation qui concerne les leaders pouvant conduire l’entreprise à construire un système de distribution. La formation a permis aux participants d’avoir tous les outils pour pouvoir désormais prendre en main les autres membres de leur branche en vue de constituer une bonne équipe. C’était également une occasion pour les leaders de l’entreprise QNET d’apprendre à maîtriser leur travail de distribution.



Le représentant indépendant de l’entreprise QNET, M. Amine Kharifène, précise que l’objectif global visé à travers cette formation assurée par un spécialiste dépêché de la Côte d’Ivoire est d’amener les leaders à mieux cerner la distribution qui est très mal connue, et ce, afin de répercuter les acquis de cette formation aux autres membres de l’équipe. Il annonce qu’au-delà de cette formation, son entreprise envisage d’autres formations plus élargies pour asseoir une base solide. D’après M. Amine Kharifène, le secteur de la distribution offre beaucoup de possibilité et peut absorber le chômage des jeunes. Selon lui, c’est une opportunité que les tchadiens peuvent saisir pour se faire de l’argent et se prendre en charge.



QNET est une entreprise commerciale qui vend ses produits en utilisant le système de marketing de réseau. C’est un système qui est basé sur une publicité de bouche-à-oreille. Le marketing de réseau est une industrie et en même temps un modèle de vente. Contrairement au modèle de vente classique, quand une entreprise veut faire écouler ses produits, elle doit faire de la publicité, les produits stockés doivent être transportés ensuite par les grossistes qui viendront les distribuer pour les faire parvenir aux clients. Toutes ces chaines contribuent à augmenter le prix du produit au niveau des consommateurs.



Certains spécialistes en marketing ont réfléchi sur un système qui va en même temps permettre à l’entreprise de livrer le produit directement au client. Cela a un avantage, ça réduit un peu le prix du produit au niveau du consommateur et en même temps, cela offre une opportunité à tous les clients qui veulent être distributeurs. Pour tout client reconverti en distributeur, il y aura une suppression de toutes ces chaines. L’entreprise va livrer directement ses produits aux clients. Maintenant, toute publicité sera abandonnée à la charge des clients reconvertis en distributeurs de l’entreprise.



Ceci a un avantage car tous les distributeurs qui aident à vendre les produits sont rémunérés, c’est-à-dire reçoivent des compensations de la part de l’entreprise sur les ventes réalisées par les distributeurs. C’est un système simple pour être partenaire avec l’entreprise.