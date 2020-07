Espace Schengen : Le Tchad ne fait pas partie des pays autorisés

L'Union européenne a rouvert progressivement ses frontières extérieures pour 14 pays dont quatre africains, depuis mercredi 1er juillet 2020. Et le Tchad n'en fait pas partie.



Les voyageurs des pays suivants sont admis dans l'UE et l'espace Schengen : Algérie, Australie, Canada, Géorgie, Japon, Monténégro, Maroc, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Serbie, Corée du Sud, Thaïlande, Tunisie et Uruguay.



La liste a été adoptée mardi lors d'une vote à la majorité qualifiée des pays membres de l'UE. Elle se base sur des critères sanitaires liés à la pandémie.



Cette recommandation de l'UE n'a pas une valeur contraignante pour les pays. Ces derniers demeurent libres de ne rouvrir qu'à une partie des pays autorisés.



Mercredi, le Gabon a annoncé une mesure de réciprocité en suspendant les visas touristiques pour les voyageurs en provenance de l'UE.



Le Tchad va annoncer "dans les prochains jours" un allègement des mesures sur le transport aérien, a annoncé mercredi le Comité de gestion de crise sanitaire.