TCHAD

FICSA 2026 : N'Djamena accueille le Niger pour la grande ouverture


Alwihda Info | Par - 7 Février 2026


L'accueil solennel à l'aéroport international Hassan Djamous souligne la dimension géopolitique et culturelle de ce festival, qui célèbre l'unité des peuples de l'espace saharien.


  À la veille de l’ouverture du Festival International des Cultures Sahariennes (FICSA), les délégations des pays amis commencent déjà à affluer vers la capitale tchadienne.




Accueil à l'Aéroport


À l’aéroport international Hassan Djamous de N’Djamena, le Premier ministre, Amb Allah Maye Halina, a personnellement accueilli son homologue nigérien, Ali Lamine Zène. Cette réception souligne l’importance de cette rencontre culturelle d’envergure internationale.




Participation du Chef du Gouvernement Nigérien


Le Chef du Gouvernement nigérien se rendra ce samedi à Amdjarass pour assister à la cérémonie officielle d’ouverture du festival. L'événement sera marqué par des thèmes de dialogue des cultures, de fraternité et de coopération entre les peuples sahariens.




Présence des Autorités

  Plusieurs membres du Gouvernement tchadien, ainsi que ceux du cabinet du Premier ministre, étaient également présents à l’aéroport pour cet accueil, témoignant de l'importance accordée à cet événement culturel.
 
Le FICSA promet d'être une célébration vibrante des cultures du Sahara, renforçant les liens entre les nations participantes.



 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


