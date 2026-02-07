FICSA 2026 : N'Djamena accueille le Niger pour la grande ouverture





À la veille de l’ouverture du Festival International des Cultures Sahariennes (FICSA), les délégations des pays amis commencent déjà à affluer vers la capitale tchadienne.





Accueil à l'Aéroport

À l’aéroport international Hassan Djamous de N’Djamena, le Premier ministre, Amb Allah Maye Halina, a personnellement accueilli son homologue nigérien, Ali Lamine Zène. Cette réception souligne l’importance de cette rencontre culturelle d’envergure internationale.





Participation du Chef du Gouvernement Nigérien

Le Chef du Gouvernement nigérien se rendra ce samedi à Amdjarass pour assister à la cérémonie officielle d’ouverture du festival. L'événement sera marqué par des thèmes de dialogue des cultures, de fraternité et de coopération entre les peuples sahariens.





Présence des Autorités Plusieurs membres du Gouvernement tchadien, ainsi que ceux du cabinet du Premier ministre, étaient également présents à l’aéroport pour cet accueil, témoignant de l'importance accordée à cet événement culturel.



Le FICSA promet d'être une célébration vibrante des cultures du Sahara, renforçant les liens entre les nations participantes.







