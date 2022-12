Festival DARY : "allégations mensongères" sur les couleurs de décoration, les parapluies seront "remplacées" (comité)

Le Comité d’Organisation du Festival, "profondément attaché aux valeurs de la société tchadienne, tient à informer nos compatriotes que les parapluies ont été livrés par un fournisseur qui a simplement livré sur la base d’un cahier de charges purement financier".



Toutefois, au vu des risques de mauvaise interprétation que ces couleurs peuvent générer, le Comité souhaite rassurer les tchadiennes et les tchadiens que les parapluies seront remplacées par d’autres, qui reflèteront nos couleurs nationales. Ce remplacement sera effectué avant l’ouverture officielle du Festival.



"Le Festival DARY est une fête populaire et familiale pour célébrer le Tchad et sa diversité culturelle, mais aussi ses valeurs morales et éthiques", conclut le comité.