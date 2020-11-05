تشاد : مؤسسة القلب الكبير تنظم دورة تدريبية لصالح المنظمات النسائية في كيفية التسيير والتعاون الجماعي

مؤسسة القلب الكبير تنظم دورة تدريبية لصالح المنظمات النسائية في كيفية التسيير والتعاون الجماعي ..للمحافظات الخمس لإقليم وادي فيرا

محافظ محافظة بلتن ممثلا للوالي يعطي الضوء الأخضر لبدء أعمال الأنشطة التدريبية التي تستمر ثلاثة أيام. وكان ذلك بقاعة المسرح لمدرسة الصحة والشؤون الاجتماعية بالولاية.



في كلمته التنويرية عمدة بلدية بلتن حبيب الدود شاكرا مؤسسة القلب الكبير بما تقدمه من عطاءات لبناء العنصر النسوي في مختلف القطاعات .وعلي رأسها سيدة البلاد الأولى هندة ديبي اتنو لإقليم وادي فيرا .



ممثل مؤسسة القلب الكبير بالولاية آدم محمد هو الآخر مثنيا على الجهود التي تقوم بها المؤسسة بواسطة سيدة البلاد هند ديبي اتنو على مستوى البلاد ولا سيما اقليم وادي فيرا.



شمس الهدى أبكر كدادي رئيسة البعثة لمؤسسة القلب الكبير تناولت في حديثها أهداف المؤسسة التي ترمي إلي تحسين المستوي المعيشي . وتطوير قدرات النساء في بعض من المجالات العملية .لأن تدريب المرأة يعني تدريب جيل بأكمله..ومختتمة خطابها عن أهمية التدريب والتي يأتي تحت شعار .تقوية المنظمات النسائية في كيفية التسيير والتعاون النسائي في نسخته الثانية تحت رعاية صاحبة السمو السيدة الأولى هندة ديبي اتنو. وذلك طبقا لسياسة الحكومة التشادية الرامية إلى رفاهية الأسر. والتي تعد من أولويات صاحب الفخامة المشير إدريس ديبي اتنو رأس الدولة.



محمد علي رحمة محافظ محافظة بلتن طالبا من من ممثلي الجمعيات النسوية الآتية من مختلف المحافظات بالولاية الإنتباه والتركيز على هذه الدورة ومن ثم تطبيقها في أرض الواقع. ومنه أعطى الانطلاقة الرسمية للدورة التدريبية التي تستمر ثلاثة أيام.