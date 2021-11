France : l’ambassadeur du Cameroun reçoit des Lions indomptables du scrabble

La grande salle d’apparat de l’ambassade du Cameroun en France a servi de cadre le 02 novembre dernier, à la réception des joueurs camerounais ayant pris part aux 49èmes Championnats du Monde de Scrabble francophone. C’était en présence de tous les responsables de la mission diplomatique et consulaire du Cameroun à Paris.



A tout seigneur, tout honneur. Éric Salvador Thouyo, capitaine de l’équipe nationale de scrabble et nouveau champion du monde de scrabble francophone est tout en vedette. Il a remporté sa couronne au cours d’une finale mémorable, 100% camerounaise, le 26 octobre dernier, puisqu’il a rencontré en finale son compatriote, Amédée Assomo, qui occupe aussi les fonctions de président de la Fédération camerounaise de scrabble. Le match s’est joué dans la ville d’Aix-Les-Bains, située en Savoie dans l’Est de la France. Composée d’une dizaine de cadres, les Camerounais ont remporté plusieurs autres trophées dans les compartiments individuels ou par équipes. Ces résultats ont été fortement salués par les observateurs sportifs, qui relèvent la force de motivation de ces jeunes vivant au Cameroun et dont la passion pour ce sport cérébral, véritable remue-méninges, dont le moteur est d’emblée visible à leur rencontre.



C’est la première fois que le Cameroun remporte le titre mondial de scrabble classique en Français. Mais le pays est déjà triple champion d’Afrique dans cette discipline. L’ambassadeur du Cameroun en France, André-Magnus Ekoumou, a eu des mots simples, empreints de solennité, de satisfaction et d’émotion pour saluer les Lions indomptables du scrabble : « Vos exploits inédits au terme d’une compétition très courue et âprement disputée, encore jamais égalés par un pays africain dans ces championnats mondiaux, mérite d’être relevés : une médaille d’or aux championnats du monde du scrabble Classique ; une médaille d’argent aux championnats du monde du scrabble classique ; une médaille de bronze aux championnats du monde des Nations, derrière la France et la Côte d’Ivoire ; une finale aux championnats du monde en paires. Vous avez donné par votre performance, tout au long de votre parcours durant ces championnats, une belle image du Cameroun conquérant et animé de l’esprit de vainqueur, et montré le visage d’une équipe courageuse ».



André-Magnus Ekoumou, a répété à ces jeunes dont certains déclarent avoir en mémoire l’ensemble des mots du dictionnaire français, ces paroles du président de la République, prononcés la 10 février 2021 : « Une jeunesse qui s’implique et s’engage, fait la fierté de notre pays. Elle constitue un modèle d’abnégation, de conscience patriotique, de service pour l’intérêt général, de préservation de la souveraineté et de l’unité nationale ».



La délégation de l’équipe nationale de scrabble était conduite par Etienne Ndongo Omgba, secrétaire général de la Fédération camerounaise de scrabble. Par ailleurs, le Cameroun est devenu membre de la Fédération internationale de scrabble francophone et sera représenté par son président national, Amédée Assomo.