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TCHAD
Général Ousmane Bahar Mahamat : "Restez loin de la guerre au Soudan. Ne vous focalisez pas sur le côté ethnique"
Alwihda Info | Par Alwihda - 21 Mars 2026
Frappe de drone à Tiné : "c'est une agression contre l'État, contre l'armée (...) Le Tchad ne doit pas être le terrain de jeu de n'importe quel délinquant", affirme le général Ousmane Bahar Mahamat Itno, commandant de la Force mixte Tchad-Soudan, coordinateur des zones des opérations de l'Est.
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