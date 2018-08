Guerre tchado-libyenne : hommage au martyr de la nation, Soukaya Chemy

L’histoire tumultueuse de notre très cher et beau pays a été ignorée et complètement jetée à l’oubliette. Certes le Tchad depuis 1963, trois ans juste après son accession à l’indépendance a basculé dans une guerre civile et de déchirement interne à cause de l’amateurisme de ses leaders politiques. Mais l’unité et le courage de ses fils a été observé nettement quand la Libye a envahie le territoire tchadien et occupé militairement la bande d'Aozou, dont elle revendique la possession.



Les années 1986-1987 vont rester gravées dans l’histoire de notre pays le Tchad. Le conflit entre le Tchad et la Libye entre dans sa phase décisive de l’histoire. Cette bataille est baptisée la guerre des ‘Toyota’. La guerre des Toyota est le nom communément donné à la dernière phase du conflit, entre 1986 et 1987, dans le nord du Tchad et à la frontière libyo-tchadienne. Ce nom provient des pick-up Toyota utilisés comme technique par les tchadiens.



Il en résulte une lourde défaite pour la libye, qui, selon diverses sources, a perdu un dixième de son armée et d’énormes équipements militaire.



En mars 1987, nos vaillants soldats ont décidé de lancer le dernier assaut contre la base aérienne de Ouadi Doum, protégée par des champs de mines, des chars, des véhicules blindés et 5.000 soldats des forces armées de Ghadaffi. La chute de Ouadi Doum est une défaite cuisante pour la Libye, qui s'en servait comme sa principale base lors du conflit. Les troupes libyennes se retrouvent isolées.



Dans cette bataille particulièrement historique, les tchadiens ont payé de leurs vies la libération de la base de Ouadi Doum. Les fils du Tchad ont sacrifié au prix de leurs vies pour rétablir l’intégrité territoriale dangereusement menacée. En 1987, au nombre des compatriotes ayant sacrifiés leurs vies pour une cause nationale, figure un jeune officier courageux, tendre et aimable de ses frères d’armes.



Né à Faya Largeau vers 1965 et engagé très jeune dans l’armée, je voudrais le nommer, mon très cher papa, chef d’escadron, martyr de la nation SOUKAYA CHEMY. Papa, depuis 1987, année à laquelle le bon Dieu vous a rappelé en défendant une cause noble, celle de refuser l’annexion de la bande d’Aozou par Ghadafi, le Tchad a recouvert son intégrité.



Papa, cette même année alors qu’une quarantaine de Toyota se sont arrêtés pour chercher la voie non minée par les libyens pour accéder à l’ennemi. Par votre courage et votre détermination, vous avez foncé sur les mines anti-personnels explosant une après l’autre ouvrant la route aux intrépides soldats tchadiens. Vous avez été fauché à fleur d’âge ! Martyr de la nation ! Papa, juste trois ans après votre décès, le Tchad a aussi changé de président.



Très cher papa SOUKAYA CHEMY, en 1990 un des vos frères d’armes a renversé Hissein Habré pour s’emparer du pouvoir. Il s’agit papa, d’Idriss Deby. Depuis cette date, Deby dirige le Tchad, à peine il aura 28 ans de règne.



Papa, sachant pertinemment que vous avez perdu votre vie pour une cause nationale, nous, tes fils, ne réclamons rien en récompense. Mais la nation doit être reconnaissante pour vous et vos compagnons, à l’instar des autres grands hommes qui ont marqué l’histoire de ce pays. Vous méritez les honneurs de la nation. Que son âme repose en paix !



Ton fils Saleh Soukaya Chemy