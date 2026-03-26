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AFRIQUE

Guinée : le président Mamadi Doumbouya inaugure le nouveau siège de la Banque Centrale


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 26 Mars 2026



Guinée : le président Mamadi Doumbouya inaugure le nouveau siège de la Banque Centrale
Le président de la République Mamadi Doumbouya a procédé le mercredi 25 mars 2026, à l’inauguration du nouveau siège ultra-moderne de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG).

Cette infrastructure moderne incarne une avancée significative pour le système financier et traduit exactement la volonté du président de la République, Mamadi Doumbouya de doter la Guinée d’institutions fortes, modernes et adaptées aux exigences économiques contemporaines.

Ce nouveau siège de la BCRG, se distingue par une architecture moderne et ambitieuse. Conçu comme un immeuble de type R+12, reposant sur trois niveaux de sous-sol, l’édifice allie à la fois fonctionnalité, sécurité et confort. Cette infrastructure qui s’aligne sur la vision du chef de l’État de doter la Guinée d’infrastructures de qualité, s’inscrit dans une dynamique de modernisation des institutions financières du pays, en répondant aux standards internationaux en matière d’aménagement et de performance technique.

En superstructure, le bâtiment développe près de 30 000 m² de bureaux modulables, offrant un cadre de travail adapté aux différents services administratifs. L’enveloppe extérieure en Alucobond confère à l’édifice une esthétique contemporaine, tout en garantissant durabilité et résistance aux intempéries.

L’ensemble est complété par des espaces de représentation, dont une salle de conférence, un amphithéâtre et une terrasse rooftop destinée aux réceptions et moments de détente. Au-delà des fonctions administratives, l‘édifice intègre également des infrastructures dédiées au bien-être du personnel et des visiteurs.

Deux restaurants équipés, des espaces de recueillement, une salle de sport ainsi qu’un espace de massage participent à l’amélioration des conditions de travail. Comme l’a relevé le gouverneur de la BCRG, Dr Karamo Kaba, ce bâtiment, symbolise la refondation monétaire et incarne l’engagement de l’institution à construire un avenir solide pour nos générations futures.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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