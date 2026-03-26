Guinée : le président de la République reçoit les forces vives de l’économie nationale

Dans la continuité de l’inauguration du nouveau siège de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), symbole fort de la souveraineté monétaire nationale, le président de la République, Mamadi Doumbouya, a réaffirmé sa volonté de placer le secteur privé au cœur de la transformation économique du pays.



Le mercredi 25 mars 2026, le chef de l’État a accordé une audience aux acteurs du secteur privé guinéen, en présence du ministre secrétaire général de la Présidence, le général Amara Camara, du ministre directeur de cabinet la présidence, Djiba Diakité, de plusieurs membres du gouvernement ainsi que des hautes autorités de la chaîne de commandement militaire et paramilitaire. Une rencontre de haut niveau, marquée par une forte portée stratégique.



Le chef de l’État a ainsi confié la Banque Centrale, symbole de notre souveraineté monétaire, aux acteurs du secteur privé. À travers cet acte fort, il a partagé avec eux sa vision d’un développement socio-économique durable et responsable, fondé sur le vivre-ensemble et orienté vers une transformation en profondeur de l’économie guinéenne, en cohérence avec le programme hautement stratégique Simandou 2040.



Au cours des échanges, plusieurs questions majeures d’ordre économique ont été également abordées avec franchise et responsabilité. Le président de la République a invité les opérateurs économiques à s’adapter aux réformes engagées afin de mieux répondre aux attentes des populations. Il a insisté sur la nécessité d’aligner les pratiques du secteur privé avec les nouvelles orientations économiques du pays, notamment celles portées par le programme Simandou 2040, véritable levier de transformation structurelle.



Cette rencontre illustre l’importance que le chef de l’État accorde à un dialogue constructif avec les forces vives de l’économie nationale. En effet, le secteur privé est perçu comme un pilier essentiel de la croissance, de la création de richesses et du développement durable en Guinée. Au-delà des échanges techniques, cette audience s’inscrit dans une dynamique globale visant à bâtir un environnement des affaires sain et attractif.



Le président Mamadi Doumbouya a réaffirmé son engagement à promouvoir un climat fondé sur la confiance, la transparence et une collaboration équilibrée entre l’État et les investisseurs privés. Dans une atmosphère conviviale et empreinte de responsabilité, les échanges ont permis de renforcer les bases d’un partenariat public-privé solide. Un partenariat jugé indispensable pour relever les défis économiques actuels et futurs, notamment en matière de création d’emplois, de diversification de l’économie et d’amélioration des conditions de vie des populations.



À l’issue de cette rencontre, les acteurs du secteur privé se sont dits confiants et rassurés. Ils ont salué les efforts engagés par le Président de la République et exprimé leur adhésion à sa vision ambitieuse de développement socio-économique durable et responsable. Cette initiative du chef de l’État augure ainsi de nouvelles perspectives prometteuses pour l’économie guinéenne, fondées sur le vivre-ensemble, l’inclusion et une transformation profonde au service de la nation.