التنمية المستدامة :مشير تشاد يدشن شركة النسيج ويضع حجر أساس مركز التدريب المهني

فتتح صباح هذا اليوم الاثنين بمدينة سار حاضرة ولاية شاري الأوسط مشير تشاد فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رسميا الشركة الوطنية الغزل والنسيج بالبلاد ووضعه حجر أساس بناء مركز التدريب الفني والمهني لتقوية كفاءات الشباب وذلك وسط حضور رسمي وشعبي.هذه الشركة سعت الحكومة التشادية كثيرا على إنشاءها ودعمها منذ زمن بغية أن يجد القطن التشادي مكانته ويستهلك التشاديون إنتاجهم المحلي . ولاية مايو كيبي وسكانها سعداء بحضركم وافتتاحكم لهذه الشركة الجديدة التي تمد وتقوي الاقتصاد المحلي والوطني وتسهم في تخليص الشباب من الفقر ومحاربة البطالة حسب حاكم الولاية جبير يونس ، كما أشار إلى التحديات الأمنية والصحية.المدير العام للشركة وبعد أن قدم امتنانه لمشير تشاد أثنى على الشراكة بين البلاد والهند التي تولد من خلالها هذه الشركة ، مشيرا بأنهم قاموا بتدريب 200شاب في مكتلف المجال ليتثني للشركة تسيير عملها دون توقف في مجال الحياكة وغيرها .وأكد منسق مشروع مركز التدريب المهني فإن المركز يدخل ضمن الخطة الوطنية للتنمية ويدخل في خلق أياد عاملة تسهم في دفع عجلة التنمية البشرية وتطوير الذات .سفير دولة الهند لدى البلاد أشار إلى حسن العلاقات الثنائية بين البلدين ، وأثنى على جهود مشير تشاد في دعم وتحسين حياة شباب والنهوض باقتصاد البلاد ، مؤكدا دعم الشركة فنيا ومهنيا .وزيرة التدريب المهني والخدمة عشتة احمد بريمة ان هذا المركز جاء ليقوي الوحدة الوطنية وتحسين ظروف حياة الشباب ، كما جاء للحد من هجرة الشباب مشيرة إلى أنه تم تحريره الدفعة الأولى له المكونة من 40 شابا وشابة تم اختيار أثني عشرة منهم للعمل في الشركة الجديدة .وزير التجارة والصناعة وترقية القطاع الخاص لمين مصطفى قال إن هذه الشركة ثمرة لنجاحاة المشير ، وذلك من أجل دعم التجارة الصناعية وترقية العمل والنهوض بخبرات الشباب .مشير تشاد وبعد افتتاحه الشركة ووضعه حجر أساس مركز التدريب المهني والفني قال يمنع منعا باتا دخول الأقمشة إلى البلاد تستهلك محليا ، ولنلبس مما نصنع ، وذلك بغرض دعم اقتصادنا المحلى ، وشاهدتم الشباب الذين تم تدريبهم في هذا المجال ، ولكي نضمن تسيير هذه الشركة كلفنا شركة متخصصة تسهر في متابعة سير العمل ، وعن مركز التدريب المهني مبروك للشباب التشادي ويجب عليكم متابعة التدريب المهني لأن به نستطيع ونضمن مساهمتكم ومشاركتكم في بناء البلاد .وتعمل المؤسستين حصولهم على محاربة الفقر ودعم التعليم الفني والمهني وعليه فإن الحكومة التشادية وبالتعاون مع دولة الهند وبواسطة المشروع حركة النهج التكنولوجي الاقتصادي . وتملك الشركة طاقة الإنتاجية لنسج الستائر والطباعة 12500 متر من الأقمشة يوميا أو000 375 ألف متر شهريا من أجل إمداد السوق الوطني وتصدير الأقمشة التشادية للخارج كما وتمتلك الشركة الجديدة آلات فائقة الحداثة ستسمح لنا بلا شك إرضاء عملائنا