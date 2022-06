AFRIQUE Journée de l’enfant africain : stop aux abus contre les filles

Alwihda Info | Par Florence Akano, humanitaire et journaliste indépendante. - 23 Juin 2022

Le 16 juin de chaque année, la communauté mondiale célèbre l'enfant africain. Nommé à juste titre la Journée de l'enfant africain, le 16 juin représente une journée de réflexion et d'examen des difficultés, des circonstances et des obstacles auxquels l'enfant africain est confronté dans sa jeune vie.

C'est une journée au cours de laquelle les organisations réfléchissent à des moyens efficaces pour améliorer le niveau de vie des enfants en Afrique et leur permettre de vivre pleinement leur potentiel.



16 juin 1976 : un événement mémorable

Il n'y a pas toujours eu de journée particulière pour célébrer les enfants en Afrique, ses origines remontent à un jour sombre de l'histoire sud-africaine. Le 16 juin 1976, 10 000 écoliers Noirs sont descendus dans les rues de Soweto, en Afrique du Sud, pour protester contre la mauvaise qualité de leur éducation, et pour exiger le droit d'être enseignés dans leur langue maternelle.



Des centaines d'entre eux ont été brutalement abattus et, dans les deux semaines qui ont suivi, plus d'une centaine de personnes ont été assassinées et plus d'un millier ont été blessées. Une période sombre dans toutes ses ramifications qui a envoyé des ondes de choc dans le monde entier. Cependant, le monde a décidé de se souvenir de la vie de ces enfants courageux et de transformer la triste situation en une journée pour l'autonomisation positive d'autres enfants africains. En 1991, l'Union africaine a officiellement créé la journée comme la Journée de l'enfant africain.



Éliminer les pratiques néfastes sur les enfants

Chaque année, un thème est prédéterminé pour célébrer la journée. Le thème de la Journée de l'enfant africain 2022 est « Éliminer les pratiques néfastes affectant les enfants : progrès en matière de politiques et de pratiques depuis 2013 ». Le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant (Comité), créé en vertu des articles 32 et 33 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (la Charte) a sélectionné ce thème pour la commémoration du CAD en 2022. Les différentes façons de participer à la journée de l’enfant africain Lors de la journée réservée à l'enfant africain, il y a plusieurs façons de participer et de s'impliquer. De cette façon, nous pouvons faire plus que simplement dire des mots.



a. Faire un don

Il existe plusieurs organisations caritatives qui promeuvent l'éducation des enfants en Afrique. L’initiative, créée par l'UNICEF et Lawrence O'Donnell de NBC News, achète des bureaux et des bancs pour les enfants du Malawi. Il existe également d'autres organismes de bienfaisance que vous pouvez contacter pour faire un don.



b. Volontaire dans une école locale

Une autre façon de s'impliquer est de se porter volontaire pour aider dans une école locale. De nombreuses écoles en Afrique souffrent souvent d'une pénurie d'enseignants et votre aide pourrait non seulement aider les enfants ce jour-là, mais aussi les inspirer pour l'avenir. De plus, il n'est pas nécessaire d'être originaire d'Afrique pour célébrer la Journée internationale de l'enfant africain. Cherchez des occasions de bénévolat dans les écoles ou les garderies locales. Passez du temps de qualité avec des enfants.



c. En savoir plus sur les problèmes

Vous pouvez également prendre le temps d'en savoir plus sur les problèmes qui affectent l'enfant africain. Personne n'est censé régler des choses sans le savoir, mais en savoir plus sur les problèmes vous aidera beaucoup et peut vous aider à aider efficacement les enfants africains, et même d'autres enfants aussi. Nous sommes tous membres de la race humaine. Plus nous nous étudions et nous comprenons, plus nous pouvons nous rapprocher d'un monde pacifique. Passez du temps à étudier le continent africain, son histoire et les problèmes auxquels ses enfants sont confrontés.



Pourquoi est-il important de célébrer la Journée de l'Enfant Africain ?

La raison pour laquelle les enfants protestaient ce jour-là à Soweto était l'amélioration de leur éducation. Se souvenir du courage et de l'effort des enfants, c'est essayer de répondre à leur demande. L'éducation est la principale raison pour laquelle nous devons nous souvenir et célébrer le 16 juin.



a. L'éducation en tant que droit de l'homme

La majeure partie du monde considère l'éducation gratuite et publique comme un droit humain fondamental, quelque chose qui devrait être accessible à tous les enfants. La Journée internationale de l'enfant africain encourage les gouvernements du continent africain à offrir aux enfants une éducation décente, de bonnes conditions et un environnement leur permettant de recevoir une éducation de qualité et ininterrompue.



b. Il a des racines importantes

Cette journée commémore le soulèvement de Soweto en Afrique du Sud en 1971, lorsque des étudiants sont descendus dans la rue pour protester contre la politique d'éducation inégale du gouvernement sud-africain. Il est important de se souvenir des luttes de notre peuple et de veiller à ce que sa sueur et son sang ne soient pas gaspillés ou oubliés.



c. Il met en évidence la valeur de l'éducation

L'éducation est très importante pour la réussite d'un enfant à mesure qu'il grandit. Il existe une montagne de preuves suggérant que les étudiants qui reçoivent une éducation de haute qualité à tous les niveaux ont une plus grande probabilité de réussite. La Journée internationale de l'enfant africain rappelle que les enfants africains ont droit à une bonne éducation. Il est pertinent que les enfants africains aient les meilleures chances d'avoir une éducation de qualité afin qu'ils puissent prendre soin d'eux-mêmes et du continent dans son ensemble à l'avenir.





