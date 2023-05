Kaka-Kebzabo, un duo qui a embourbé le Tchad en six mois

Mahamat Déby, politiquement immature, a succédé à son feu père contre le vœu de la population. Le nouveau président ne pouvant pas gouverner la population qui le déteste, veut impérativement gagner des cœurs. L'argent en est l'élément indispensable. Il en a distribué aux politico-militaires et opposants fabriqués. Sans inspiration, il a offert de l'argent aux conseillers pour s'acheter des stratégies de maintien au pouvoir, de répression des contestations. Il en a aussi beaucoup donné à la France pour protéger un pouvoir immérité. Aujourd'hui, les caisses de l'État sont inévitablement exsangues même si on tente de le dissimuler.



La nationalisation des actifs d'Esso, très peu réjouissante pour la population servira à mieux enrichir les délinquants financiers du régime. En attendant, elle a occasionné une brouille avec le Cameroun voisin dont nous dépendons sur une avalanche Dans le registre diplomatique, Mahamat Déby a ordonné une rupture avec l'Allemagne, première nation de l'union européenne, partenaire non des moindres du Tchad.



Kebzabo, la face cachée



Le deuxième (Kebzabo), en un semestre, a révélé son visage hideux et a montré toutes ses limites. À peine arrivé aux commandes que le 20 octobre, les Tchadiens sont massacrés par centaines. Ils sont nuitamment enlevés et torturés. Des manifestations formellement sollicitées sont systématiquement interdites.



Le président de L'UNDR qui a promis la fin des conflits agriculteurs-éleveurs "en trois mois" de règne lors de son investiture à la présidentielle de 2021 assiste impuissant (ou volontiers) à leur intensification. Léo, Kyabé, Monts de Lam, l'horreur est passé par là. Comme pour défier le premier ministre, les ravissements contre rançon et les tueries redoublent d'intensité dans son propre terroir. Trois mototaxis sont tués cette semaine à Pala.



Récurrente rareté produits pétroliers sans justification valable et d'eau, inflation, jamais une crise sociale n'a atteint un niveau aussi inquiétant. Et la transition durera malheureusement 18 mois supplémentaires.