SPORTS

Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 11 Décembre 2025



Le président de la Ligue Nationale de Football (LINAFOOT), Abakar Hunwanou, a animé un point de presse ce 11 décembre 2025 dans son bureau, à la Fédération Tchadienne de Football Association (FTFA), à Farcha, pour annoncer le retour tant attendu du Championnat national.

Lors de son intervention, il a rappelé que les championnats organisés par les bureaux exécutifs ont pour objectif de soutenir le développement du sport à travers le pays. Les structures sportives jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre des stratégies nationales, notamment à travers l’organisation régulière de championnats d’élite au niveau national et provincial.

Il a souligné que les 23 ligues provinciales du pays ont chacune organisé des championnats zonaux. À l’issue de ces compétitions régionales, 12 clubs ont été déclarés vainqueurs et se sont qualifiés pour la phase nationale.

Le président a précisé que l’édition 2026 se déroulera en une phase unique, suivant un calendrier structuré comprenant 132 matchs, soit 11 matchs aller et 11 matchs retour pour chaque club. « C’est donc avec une immense fierté que je vous annonce la date d’ouverture officielle du Championnat national intégral (Ligue) édition 2026, prévue pour ce samedi 13 décembre 2025 au stade de Paris Congo », a affirmé Abakar Hunwanou.

Après trois années d’arrêt, le Championnat national fait enfin son grand retour. Cette relance témoigne de la détermination de la LINAFOOT à redynamiser le football tchadien, et à offrir aux clubs une compétition professionnelle, structurée et durable.

Le président Abakar Hunwanou a salué le travail réalisé par son équipe, ainsi que par le conseil de la FTFA, dirigé par son président Tahir Oloy Hassan. « Depuis notre installation, le bureau de la LINAFOOT n’a ménagé aucun effort pour assurer la réussite du Championnat national, en respectant tous les processus nécessaires », a-t-il souligné.

Il a rappelé que les phases qualificatives ont été organisées dans sept zones, permettant aux équipes provinciales de concourir. Au total, 12 clubs, dont 3 équipes de N’Djamena, ont obtenu leur ticket pour la saison 2026. Le président a annoncé que le match d’ouverture opposera AS PSI de N’Djamena à AS Santé d’Abéché, donnant ainsi le coup d’envoi d’une saison prometteuse, riche en émotions et en spectacles.

D’autres rencontres auront également lieu dans les provinces, afin d’insuffler une dynamique compétitive dans tout le pays, et de permettre aux supporters, où qu’ils se trouvent, de vivre pleinement cette édition 2026.


