COVID-19 : Message de l’Ambassadeur, David IZZO à la communauté française au Mozambique

Par David IZZO

Madame, Monsieur, chers compatriotes,

Face à l’épidémie de Covid-19 (coronavirus) qui se développe dans le monde, les autorités françaises prennent toutes les mesures nécessaires, en France et pour nos compatriotes résidant à l’étranger.

En France, le stade 3 du plan épidémie a été déclenché et diverses mesures ont été annoncées, telles que la fermeture des écoles et universités, des restaurants ou des lieux de loisir. Les administrations ont enclenché leurs plans de continuité d’activité et se sont mises en ordre de marche pour poursuivre leurs activités en se consacrant à leurs missions essentielles et prioritaires.

Au Mozambique, où aucun cas n’a été relevé à ce jour (un cas a été confirmé en Eswatini), le Président de la République Filipe Nyusi, dans son intervention du 14 mars, a pris plusieurs décisions, notamment la mise en quarantaine des voyageurs en provenance des pays où la circulation du virus est avérée, l’interdiction des rassemblements de plus de 300 personnes ou encore la suppression des déplacements à l’étranger pour les membres du Gouvernement. Le Ministère de la Santé MISAU a mis en place des numéros verts COVID-19 : (+ 258) 84 149 ;

(+ 258) 82 149 ; (+258) 800 149.

Les services de l’Ambassade sont en concertation avec les autorités locales, la communauté internationale et avec les services du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (Centre de Crise et de Soutien), à Paris, afin d’être préparés au mieux dans l’hypothèse où des cas d’infection apparaitraient sur le territoire mozambicain.

Nous suivons tout particulièrement la situation au lycée Gustave Eiffel, qui a mis en place un plan d’action (communiqué aux parents). Le centre culturel franco-mozambicain CCFM a également adapté son activité aux circonstances.

Avec l’ensemble des agents de l’ambassade nous sommes à votre disposition pour répondre à vos différentes questions :

numéros d’appels du consulat/ambassade/urgence :

Ambassade de France au Mozambique : Tél (+258) 21 48 46 00

Section consulaire : Tél (+258) 21 48 46 87

Uniquement en cas d’urgence et en dehors des horaires d’ouverture : Tel (+258) 85 30 70 020

Vous le constatez, progressivement mais à un rythme accéléré depuis plusieurs jours, de nombreux pays mettent en place des mesures restrictives à l’égard des voyageurs, pour l’entrée mais également parfois à la sortie de leur territoire. De nombreux pays de provenance ou de destination sont concernés, notamment en Europe, mais pas seulement.

S’agissant du Mozambique :

Toutes les personnes arrivant sur le territoire en provenance de pays où la circulation du virus Covid-19 est avérée doivent se mettre en auto-quarantaine durant 14 jours (durée qui correspond au délai d’incubation du virus), à leur domicile ou à leur hôtel. Je ne saurais trop insister sur la nécessité de respecter cette mesure (des contrôles sont par ailleurs prévus par le Ministère de la Santé). En conséquence, les voyages vers le Mozambique sont déconseillés.

Les sorties du territoire ne font l’objet d’aucune restrictions particulières. Toutefois, j’attire votre attention sur les décisions annoncées par les pays voisins (notamment l’Afrique du Sud le 15 mars) ou susceptibles de l’être dans les prochains jours, qui ont pour conséquence de restreindre les possibilités de se rendre en Europe. En conséquence, de nombreuses compagnies aériennes sont contraintes d’adapter leurs plans de vols et réduire, voire supprimer, des liaisons. Concrètement, les possibilités de sortie du Mozambique pour se rendre en France, déjà limitées, vont se réduire davantage encore.

La probabilité que des cas d’infection au Covid-19 soient prochainement détectés au Mozambique est forte, compte-tenu de la situation régionale et de ce que nous connaissons de la propagation de la pandémie. Dans ce contexte, les autorités locales pourraient être amenées à adopter des mesures plus restrictives qu’il nous reviendra de respecter dans leur intégralité. Je vous invite, d’ores et déjà, à vous y préparer, dans un esprit d’éthique individuelle et en responsabilité : se protéger soi-même c’est aussi protéger les autres.

En vous remerciant pour votre attention, bien cordialement.