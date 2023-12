La Centrafrique a commémoré 65 ans d'indépendance sur fond de célébration des héros de la Nation

La parade militaire à Bangui placée sous le haut commandement du président de la République, a marqué un temps fort des célébrations. Une occasion qui aura permis à Faustin Archange Touadéra de présenter ses civilités aux corps diplomatiques étrangers accrédités en RCA. A la veille des festivités, l'homme fort de Bangui a adressé un discours à la Nation au cours duquel il a présenté ses éloges aux figures de la résistance centrafricaine.



"Je voudrais saluer avec déférence, la mémoire du Père fondateur de la République, feu Président Barthélemy Boganda, ainsi que celle de tous nos martyrs et héros, pour les sacrifices consentis, afin qu'advienne ce jour radieux et d'espérance du 1er décembre 1958". Aussi a-t-il rendu hommage aux "forces de défense et de sécurité, la Minusma " et les "alliés bilatéraux russes et rwandais".



Jadis colonisée par la France, la RCA accède à sa souveraineté le 1er décembre 1958. Les conflits internes affectent la sécurité et la gouvernance du pays.