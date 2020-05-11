تشاد: بلدية بلتن تقوم بتوزيع كمامات للمواطنين

ببادرة من عمدة بلدية بلتن حبيب الدودو، قامت البلدية بتوزيع كمامات للسكان ، وتجيء هذه الفة تزامنا مع الوضع الصحي التي تعيشه البلاد ، والتي تتمحور حول فرض حالة الطوارئ الصحية وغيرها من التدابير الوقائية المتخذة . السوق الحديث ببلتن هو المستهدف لتوزيع الكم الهائل من الكمامات، لأنه دائما ما يكون السوق عرضة للخطر ، عن طريق التجمهر الازدحام على حسب ما جاء من لسان عمدة بلدية بلتن حبيب الدودو، مضيفا بأن البلدية ستضع خطة للتعامل مع المخالفين لقرارات الدولة . ونشير بانه تم إغلاق السوق إلا أماكن لبيع اللحوم وبعض من بائعي الخضار.