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Le CICR organise un iftar de fraternité au Tchad pour renforcer les liens et rappeler les valeurs humanitaires


Alwihda Info | Par - 16 Mars 2026


À l’occasion du 24ᵉ jour du Ramadan 1447 de l’Hégire, le CICR de Genève a organisé, ce 13 mars 2026, un iftar, moment de convivialité et de fraternité autour d’un repas partagé, en présence de différents responsables, de représentants des médias ainsi que de plusieurs autorités civiles et militaires.


Le CICR organise un iftar de fraternité au Tchad pour renforcer les liens et rappeler les valeurs humanitaires
Dans son mot de circonstance, le chef de délégation du CICR au Tchad, Thierry Ribaux, a souligné que ce moment constitue une occasion de renforcer les liens entre les personnes, de favoriser le dialogue et de rappeler les valeurs de solidarité, de compassion et de générosité qui sont au cœur de nombreuses cultures et traditions spirituelles.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) entretient une longue relation avec le Tchad depuis 1978. Aujourd’hui encore, l’institution poursuit son action humanitaire, guidée par ses principes fondamentaux de neutralité, d’impartialité et d’indépendance, afin de répondre aux besoins des populations affectées par les différentes crises humanitaires qui touchent la région.

Les équipes du CICR mettent en œuvre diverses activités sur le territoire tchadien afin d’apporter une assistance aux personnes affectées par les conflits et les violences dans certains pays voisins. De nombreuses populations ont ainsi trouvé refuge à l’Est et au Sud du pays, ainsi que dans la province du Lac.

Le CICR a notamment facilité plus de 526 000 appels téléphoniques au Tchad pour maintenir les liens familiaux, mené plus de 3 700 recherches de personnes disparues, distribué plus de 10 000 kits de bienvenue à des réfugiés soudanais, soutenu la vaccination et le traitement de près de 480 000 petits ruminants, au bénéfice de plus de 92 000 personnes dans la province du Lac, et réalisé quatre forages ainsi que plus de 400 latrines dans l’Est du pays afin d’améliorer l’accès à l’eau et aux services essentiels.

Par ailleurs, le CICR poursuit ses efforts de promotion et d’enseignement du droit international humanitaire, notamment auprès des forces de défense et de sécurité ainsi qu’auprès des étudiants.

Ces activités sont menées en étroite collaboration avec la Croix-Rouge du Tchad, ainsi qu’avec les partenaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge présents dans le pays.
Malick Mahamat
Coordonnateur général de rédaction, reporter - Téléphones : +(235) 66267667 - 99267667 En savoir plus sur cet auteur


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