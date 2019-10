REPORTAGE Le Groupe WADI KOUNDI participe au développement socio-économique du Tchad

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 9 Octobre 2019 modifié le 9 Octobre 2019 - 07:28



Le Groupe Wadi KOUNDI est résolument engagé sur la voie de développement, en mettant en valeur les potentialités dont dispose le Tchad et en utilisant ses diverses ressources. A travers la société de construction des Bâtiments, la Société Al-Madina pour l’eau embouteillée, la Société Tchirei de commercialisation des œufs et produits dérivés et un champ agricole de 3000 hectares dans la zone du Lac-Tchad, le Groupe Wadi-Koundi apporte sa contribution à l’économie nationale et à la lutte contre l’insécurité alimentaire.



Dans le domaine des infrastructures, Wadi koundi par le biais de la société de construction de bâtiments a fait ses preuves sur l’ensemble du Territoire nationale. Les nombreux hôpitaux, les établissements scolaires, le siège du CECOQDA de N’Djamena réalisés selon les règles de l’art, conformément aux clauses des contrats font la crédibilité du groupe.



Outre la capitale, la société AL-Madina pour l’eau embouteillée s’est fixée comme objectif d’assurer le ravitaillement en eau de toutes les provinces du Tchad.

La société Tchirei de commercialisation des œufs et d’autres produits est unique en son genre. Elle a une capacité de production de 95.000 œufs par jour. Aujourd’hui, la société suscite d’admiration et une attention particulière des autorités tchadiennes et partenaires au développement.



Au nombre des visites importantes enregistrées, l’on note celle des premiers responsables de la FAO, des bailleurs de fond Saoudiens et des ceux du ministère de la production, de l’irrigation et des équipements agricoles. La politique de cette société, laquelle produit à temps réel, en quantité et qualité est de mettre à la disposition des consommateurs, des produits accessibles aux prix à la portée de tous les ménages tchadiens, autrement dit elle met l’accent sur le social.

Au plan agricole, le Président Directeur Générale du GROUPE WADI KOUNDI SALEH ABAKAR ABDRAMANE nourrit des grandes ambitions. Pour matérialiser cette vision, 3000 hectares de terres dans la zone du Lac-Tchad sont mis en exploitation. Pour pratiquer des cultures en toute saison, le groupe a opté pour l’irrigation dont la source d’approvisionnement est le Lac-Tchad pour une longueur de 3 kilomètres. Les populations riveraines tirent véritablement profit de cet investissement du Groupe WADI KOUNDI. Par cet investissement agricole, le groupe voudrait promouvoir la production pour la consommation locale, made in Tchad défiant toute concurrence au grand bonheur de la population Tchadienne.



Le Groupe Wadi-Koundi s’est résolument engagée aux côtés du Gouvernement pour résorber le chômage. Plus de 500 emploie sont crées au bénéfice de la jeunesse tchadienne. Le groupe accorde une attention particulière à l’accès à l’eau. Dans plusieurs provinces du pays, des châteaux d’eaux sont construits. Ceci fait la fierté des nombreuses personnes mais aussi le bonheur des bétails.

Les réalisations et surtout l’investissement du président directeur général du Groupe WADI KOUNDI ne laissent pas insensibles, les plus hautes autorités. Le Président de la République a choisi une date mémorable, chère à tous les tchadiens pour témoigner sa reconnaissance et exprimer ses encouragements au président directeur général.



A la faveur de la fête de l’indépendance du Tchad le 11 août 2018, le chef de l’Etat IDI a décoré le PDG de WADI KOUNDI Saleh Abakar Abderamane. Cet opérateur économique s’est démarqué des autres en optant pour le secteur rural, la lutte contre le chômage, la pauvreté et l’insécurité alimentaire surtout le retour à la terre nourricière telle que prôné par le chef de l’Etat. Occasion pour le premier magistrat du Tchad d’appeler les autres opérateurs économiques à suivre du Président du Groupe Wadi Koundi.





