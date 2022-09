AFRIQUE Le MIPAD rend hommage aux personnes exceptionnelles d'ascendance africaine en 2022

Tous les chemins mènent à New York pour la cérémonie de reconnaissance et de remise des prix des personnes les plus influentes d'ascendance africaine (MIPAD) le dimanche 2 octobre 2022, à la suite de l'ouverture de la 77e session de l’Assemblée Générale des Nations Unies (AGNU).

Le MIPAD honorera des personnalités exceptionnelles et des personnalités d'ascendance africaine du monde entier lors du week-end de reconnaissance 2022 du vendredi 30 septembre au lundi 4 octobre pour leurs contributions positives à l'humanité.



Dans un esprit de reconnaissance, tous les lauréats présents recevront leur certificat de reconnaissance officiel alors que le MIPAD célèbre cinq ans de travail en faveur de la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine (2015 à 2024) proclamée par la résolution 68/ de l'Assemblée générale des Nations Unies. 237.



Le thème de cette année - Célébrons cinq ans à raconter les histoires des noirs dans le monde, d'excellence, d'authenticité et de passion arrive à un moment de vérité sans précédent, alors que la diaspora africaine demande à être entendue au milieu de changements politiques et sociaux de grande envergure. Nous soulignerons et célébrerons cinq lauréats, cinq organisations et cinq gouvernements qui se sont distingués dans l'avancement des personnes d'ascendance africaine dans le monde.

Kamil Olufowobi, directeur général du MIPAD, a déclaré : « Les quatre jours seront remplis de conversations mondiales, d'expériences de réseautage significatives et de relations humaines. Les activités comprennent des tables rondes, des ateliers de formation au leadership, une cérémonie de reconnaissance et de remise de prix, une visite du siège des Nations Unies et une projection du film Enslaved :



L'histoire perdue de la traite négrière transatlantique au siège de l'ONU. Il est allé plus loin en disant « cette année, notre objectif pour ce rassemblement mondial, dans la diaspora, est la présence des lauréats qui ont raté leurs reconnaissances en personne, en raison de Covid-19, ou ceux qui n'ont jamais assisté à l'événement dans le passé. Et, la nouvelle promotion entrante de 2022, dans l'édition 100 Under 40 et 100 Law & Justice Edition, sera officiellement annoncée lors de la cérémonie du dimanche 2 octobre.



« Cette célébration est une année marquante dans le parcours du MIPAD. J'ai hâte que vous voyiez tous qui a fait partie de la classe des 100 personnes les plus influentes de 2022, qui recevra les prix du Temple de la renommée 2022 et les vidéos d'hommage aux récipiendaires du prix d'excellence de cette année : le maire Eric Adams de New York. , Son Excellence Espy Campbell du Costa Rica et le Dr Djibril Diallo, Président, African Renaissance & Diaspora Network. Ne manquez pas ce moment dans le mouvement pour élever et unifier notre peuple. J'espère vous voir lors du week-end de reconnaissance du 30 septembre au 4 octobre 2022 à New York, soutenu par les Nations Unies et des sponsors tels que la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), Warner Bros. Discovery News et les marques de sport (CNN, Turner Sports et Bleacher Report), Flutterwave, et bien plus encore.



Des félicitations s'imposent à tous les lauréats du MIPAD pour leurs contributions et leurs services exceptionnels à l'avancement des personnes d'ascendance africaine dans le monde. Lors de la Journée de l'Afrique, le 25 mai 2023, nous organiserons un autre rassemblement mondial en Afrique pour tous les lauréats du MIPAD depuis sa création.





