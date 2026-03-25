Le Tchad accueille une conférence panafricaine sur le leadership féminin

Placée sous le thème : « Consolidation du leadership féminin africain pour la refondation du Tchad », cette conférence intervient dans un contexte marqué par la mise en place des institutions de la 5e République, visant à offrir davantage d’opportunités de participation politique aux femmes tchadiennes.



Dans son mot de bienvenue, la présidente du comité d’organisation, Achta Saleh Damane, a saisi l’occasion pour rappeler que les questions liées à la reconstruction institutionnelle, à la gouvernance inclusive, à la paix et à la cohésion sociale doivent faire l’objet d’une attention particulière.



La secrétaire exécutive du REFAMP/T, Élise Loum, a pour sa part indiqué qu’au-delà de l’exécution de son plan d’action, le Réseau, en collaboration avec d’autres organisations faîtières, entend agir sur les questions humanitaires d’urgence, afin d’aider, dénoncer, appuyer et proposer des solutions concrètes en faveur des personnes vulnérables.



Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Youssouf Tom, représentant la ministre d’État chargée de la Femme et de la Petite Enfance, a déclaré que la tenue de cette conférence constitue une opportunité de renforcer la solidarité et le réseautage des femmes leaders africaines. Elle permet également d’encourager les échanges d’expériences, le mentorat intergénérationnel et de faciliter l’identification de stratégies innovantes et adaptées aux réalités des différents pays africains.