Tchad-Cameroun : pont Yagoua-Bongor, réseau électrique interconnecté, les projets avancent

Le ministre tchadien de l'Économie et de la Planification du développement, Issa Doubragne, a eu mardi une séance de travail avec son homologue camerounais, Alamine Ousmane Mey.



Les deux parties ont échangé sur les relations bilatérales et la mise en œuvre de projets entre le Tchad et le Cameroun qui visent à faciliter l'intégration.



Parmi les projets, celui du pont sur le Logone entre Yagoua (Cameroun) et Bongor (Tchad) a été évoqué. Les contrats de travaux et de maîtrise d'œuvre ont été signés le 31 décembre 2019 et les bons de travail ont été envoyés le 13 janvier. 2020. Pour la pose de la première pierre, des discussions sont en cours pour un accord sur la date et le lieu, selon le communiqué final de la rencontre cité par la presse camerounaise.



Toutes les études des sections camerounaises à réhabiliter en phase 1 sont déjà disponibles. Pour les sections tchadiennes, des études sont en cours et devraient être achevées en avril 2020.



Un mécanisme de mixage entre l'Union européenne (UE), la Banque africaine de développement (BAD) et la Banque mondiale est envisagé pour le financement du projet. Une subvention de 30 millions d'euros (environ 20 milliards de francs CFA) est déjà disponible auprès de l'UE.



Electricité



Les deux pays envisagent de mettre en place un réseau électrique interconnecté. Des études sont disponibles pour la zone nord et sont en cours pour la zone sud.