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AFRIQUE

Le Tchad représenté par le premier ministre à l'investiture du président centrafricain


Alwihda Info | Par Alwihda - 30 Mars 2026


Le Premier ministre Allah-Maye Halina est arrivé ce lundi 30 mars 2026, à Bangui, capitale de la République centrafricaine, dans le cadre de la cérémonie d’investiture du Président Faustin Archange Touadéra, réélu à l’issue du scrutin présidentiel de décembre dernier, informe la Primature.


Le Tchad représenté par le premier ministre à l'investiture du président centrafricain
Représentant le chef de l'État mahamat Idriss Deby à cet événement d’envergure, le Premier ministre conduit une délégation officielle comprenant notamment la Ministre déléguée aux Affaires étrangères, Mme. Fatimé Aldjiné Garfa, ainsi que plusieurs membres de son cabinet.

À son arrivée à l'aéroport international Bangui M'poko, le Chef du Gouvernement a été accueilli avec les honneurs protocolaires par les autorités centrafricaines avec à leur tête le Premier ministre Félix Moloua, en présence de l’ambassadeur du Tchad en République centrafricaine. La communauté tchadienne établie en Centrafrique s’est également mobilisée pour réserver un accueil chaleureux à la délégation, témoignant de l’attachement des ressortissants tchadiens à cette visite officielle.

Après les formalités d’accueil, le cortège a marqué une halte dans un hôtel de la place avant de rejoindre le site de la cérémonie d’investiture, où sont attendus plusieurs chefs d’État, représentants de gouvernements et personnalités diplomatiques.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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