Le Tchad représenté par le premier ministre à l'investiture du président centrafricain

Représentant le chef de l'État mahamat Idriss Deby à cet événement d’envergure, le Premier ministre conduit une délégation officielle comprenant notamment la Ministre déléguée aux Affaires étrangères, Mme. Fatimé Aldjiné Garfa, ainsi que plusieurs membres de son cabinet.



À son arrivée à l'aéroport international Bangui M'poko, le Chef du Gouvernement a été accueilli avec les honneurs protocolaires par les autorités centrafricaines avec à leur tête le Premier ministre Félix Moloua, en présence de l’ambassadeur du Tchad en République centrafricaine. La communauté tchadienne établie en Centrafrique s’est également mobilisée pour réserver un accueil chaleureux à la délégation, témoignant de l’attachement des ressortissants tchadiens à cette visite officielle.



Après les formalités d’accueil, le cortège a marqué une halte dans un hôtel de la place avant de rejoindre le site de la cérémonie d’investiture, où sont attendus plusieurs chefs d’État, représentants de gouvernements et personnalités diplomatiques.