Le microciment : un revêtement très utilisé à Lyon

30 Mai 2022

Très populaire en France, le microciment, également connu sous l’appellation béton ciré, s’est particulièrement imposé à Lyon. En effet dans la capitale des Gaules, on le retrouve de plus en plus au cœur des projets de rénovation. Le microciment est utilisé aussi bien lors des travaux réalisés dans les habitations que ceux effectués pour rénover les intérieurs professionnels. Avec ce revêtement, on obtient des finitions lisses ou texturées qui peuvent laisser apparaitre une multitude de teintes. À Lyon, il permet de décorer admirablement les sols, les murs et plusieurs autres surfaces selon les préférences en matière de style des initiateurs des projets de rénovation.

Un revêtement personnalisable à souhait



D’une épaisseur de 2-3 mm, le microciment est un matériau à base de ciment qui impressionne par sa haute résistance à l’abrasion. L’une des raisons pour lesquelles il est très utilisé à Lyon dans le cadre des projets de rénovation est le fait qu’il soit possible de l’appliquer sur presque tous les types de surface stable, même sur la céramique. Son adhérence étant assez forte, le microciment peut recouvrir facilement les sols existants.



En outre, le

Un matériau utilisé à Lyon dans toutes les pièces



On a recours au microciment à Lyon pour des rénovations qui concernent toutes les pièces de l’habitation ou des bâtiments professionnels. C’est un revêtement qui est parfaitement adapté à tout type de construction, même les maisons situées aux étages supérieurs.



Pour donner du charme à votre intérieur, vous pouvez appliquer le microciment un peu partout, notamment dans votre cuisine, votre salle de bain ou votre cabine de douche. Il est même possible de vous en servir pour accentuer l’esthétisme de votre piscine ou baignoire. Sachez qu’un micro-revêtement spécial est visible sur la surface du microciment. Celui-ci est étanche, ce qui permet l’utilisation du matériau dans les pièces humides.



Un revêtement très apprécié à Lyon pour son application possible sur de nombreuses surfaces



Si on apprécie tant le microciment à Lyon, c’est aussi parce qu’il est possible de l’appliquer sur de nombreuses surfaces. Le revêtement est doté d’un pouvoir de liaison stable qui lui permet de recouvrir tout type de surface, même les dalles et planchers de béton qui existent. On peut même se permettre de l’appliquer sur des meubles ou des bases sonores. À la fin, on obtient un résultat de toute beauté qui ne passe pas inaperçu.



Notez bien que l’application du microciment peut se faire sans qu’il soit nécessaire de retirer au préalable les anciennes surfaces. L’adhérence est rapide, et une fois que le microciment est installé, il est facile à entretenir. Mais lorsque vous poserez le matériau sur une surface, certaines dispositions doivent être prises en amont pour la réussite de l’opération. Vous devez notamment veiller à ce que la base sur laquelle vous l’appliquerez soit parfaitement sèche. En plus, ayez la certitude qu’il n’y aura pas d’humidité dans le futur au sein de la zone. Mais rassurez-vous : le microciment produit un effet contre l’eau et l’humidité qui est grandement satisfaisant.



Quelle que soit la surface sur laquelle vous installerez le béton ciré, soyez sûr de réaliser un travail qui tape à l’œil du fait de la beauté de celui-ci. Ce revêtement permet d’obtenir des sols uniques, comme le font d’autres matériaux connus, tels que le bois et le marbre. Aussi, il n’est pas nécessaire d’utiliser un lourd équipement pour appliquer le microciment. À la main ou à la truelle, on peut effectuer un micro-nappage intelligent pour l’installation du revêtement.



Un matériau résistant qui donne de la satisfaction à Lyon



Sachez également que le microciment fait preuve d’une haute résistance à l’abrasement. En plus, son micro-revêtement ne se fissure pas, pourvu que la surface sur laquelle il est appliqué soit parfaitement stable. Cela dit, vous devez veiller à ne pas installer le microciment sur une surface qui est susceptible de se rétrécir ou d’augmenter en volume après l’application. Pour ne pas voir apparaitre des fissures, prenez soin d’enlever le plancher de bois sur la surface à traiter avant l’application du revêtement. Dans tous les cas, le microciment est élaboré avec divers éléments, dont du ciment Portland, des résines polymères et du sable de silice. Et c’est cette association unique de matériaux de construction qui rend le matériau assez résistant.



