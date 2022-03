Le ministre d'État Abakar Manany à la tête du délégation tchadienne à Dubaï

Le ministre d'État, conseiller à la Présidence de la République, Abakar Manany, est à Dubaï où il prend part au sommet mondial des gouvernements.



"Je conduis une délégation tchadienne composée de plusieurs ministres pour représenter notre gouvernement. Nous discutons de l'énergie, de l'économie et des défis de 2022 pour aider à façonner le monde de demain", a précisé le ministre d'État.



À la cérémonie d'ouverture, la délégation tchadienne a rencontré le prince héritier Cheikh Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum.



Le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, a appelé le monde à se soutenir et à s'entraider, dans un appel aux délégations présentes au sommet mondial des gouvernements à Dubaï.



La nécessité que les gouvernements agissent pour lutter contre le changement climatique, les conflits géopolitiques et les crises sanitaires ont dominé les discussions de la deuxième journée du sommet.