Le triple vainqueur Mirjia et l'ancienne championne du monde Debaba participent au marathon Standard Chartered Dubai

دبي (الامارات العربية المتحدة): تشارك في ماراثون ستاندرد تشارترد دبي اثنتان من العداءات المعروفات على مستوى العالم في سباقات الماراثون وهما اسيليفيتش ميرجيا وماري ديبابا واللتان ستنطلقان جنبا الى جنب في سباق السيدات الذي يجري في السادس والعشرين من الشهر الجاري والذي يقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي.



وتعتبر ميرجيا التي ستبلغ عامها الثالث والثلاثين قبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق السباق العداءة الأفضل في تاريخ ماراثون ستاندرد تشارترد دبي حيث استطاعت الفوز ثلاث مرات في السباق وسجلت رقما قياسيا بلغ ساعتين و19 دقيقة و 31 ثانية في مشاركاتها الثلاث في الماراثون. وستكون هذه مشاركتها الأولى في الماراثون الأغنى في العالم منذ فوزها الأخير في دولة الامارات العربية المتحدة عام 2015.



ولكن في حالة أصرت هذه العداءة الأثيوبية على المحافظة على سجل فوزها مائة بالمائة، يتعين عليها مواجهة مجموعة من نخبة العداءات والتي تتضمن مواطنتيها ماري ديبابا وهي الحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للاتحاد الدولي لألعاب القوى عام 2015 والميدالية البرونزية في أولمبياد ريو 2016 بالإضافة الى العداءة المدافعة عن اللقب ووركنيش ديغيفا.



وبتسجيلهما زمنا بلغ ساعتين و19 دقيقة و 31 ثانية وزمن ساعتين و19 دقيقة و52 على التوالي، تعد كل من ميرجيا وديبابا العداءات الأسرع في السباق وسيكون سباقهما للفوز بالجائزة الأولى والتي تبلغ 200 ألف دولار أمريكي واحدة من أهم المنافسات التي يتوجب مشاهدتها في سباق الماراثون الأول لهذا العام.



وأعرب مدير الماراثون بيتر كونيرتون عن سعادته بهذه النخبة من المواهب العظيمة التي ستكون في مقدمة المشاركين في سباق السيدات مضيفا أن اسيليفيتش ميرجيا قد استطاعت الفوز في كل مرة شاركت فيها في ماراثون دبي، أما ماري ديبابا فقد تمكنت من الفوز بميداليات بطولة العالم والألعاب الأولمبية منذ أن تمكنت من الفوز بالمركز الثالث في دبي عام 2012.



وسيقام الماراثون الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي بالتزامن مع إقامة سباق 10 كم وسباق 4 كم العائلي. وما يزال التسجيل مفتوحا للمشاركة في السباقات الثلاثة من خلال الموقع الرسمي للماراثون www.dubaimarathon.org







وبالنسبة لنخبة العدائين، يعتبر ماراثون دبي الماراثون الأول من نوعه على مستوى العالم لهذا العام وبسمعته المعروفة بالمسار المسطح والسريع بالإضافة الى الظروف الجوية اللطيفة، يعتبر ماراثون دبي الوجهة المفضلة للعدائين الأفضل في العالم للمسافات طويلة من أمثال الفائزة ثلاث مرات ميرجيا والتي كانت مشاركتها الأخيرة في دبي مثيرة بشكل كبير.



فبعد ثلاث سنوات من مشاركتها في آخر سباق للمسافات الطويلة وبعد 18 شهرا فقط من ولادتها لطفلتها سينا، تمكنت من التغلب على الكينية غلاديس تشيرونو والفوز بماراثون دبي 2015 بفارق ثانية واحدة فقط بزمن وصل الى ساعتين و20 دقيقة وثانيتين. وتعود مجددا للمشاركة في ماراثون دبي هذا العام بعد حصولها على المركز الثالث في ماراثون لندن العام الماضي.







وفي سعيها لتبديد آمال ميرجيا بتحقيق الفوز الرابع لها في دبي، فان ديبابا البالغة من العمر 28 عاما تعتبر من أكثر عداءات الماراثون نجاحا في العالم. ومنذ أن بدأت مشاركتها في سباقات المسافات الطويلة 42.195كم عام 2010، تمكنت من الفوز في ماراثون شيكاغو 2014 وخطفت الفوز مرتين في ماراثون شيامن في الصين.



وبالإضافة الى بنك ستاندرد تشارترد باعتباره الراعي الرسمي، يدعم الماراثون كل من مجلس دبي الرياضي، وأديداس، وإذاعة عين دبي 103.8اف ام، وشركة مسافي للمياه المعدنية، ودبي القابضة، وشرطة دبي وكذلك هيئة الطرق والمواصلات.