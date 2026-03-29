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Les adventistes du septième jour renouvellent leur direction et réaffirment leur mission au Tchad


Alwihda Info | Par Achta Mahamat - 29 Mars 2026


À l’issue d’un cycle de cinq ans, l’Église adventiste du septième jour au Tchad a procédé, ce 28 mars 2026, au renouvellement de son équipe dirigeante, marquant ainsi une nouvelle étape dans sa mission spirituelle et sociale.


Les adventistes du septième jour renouvellent leur direction et réaffirment leur mission au Tchad
Le président de l’UMAC, Oyeleke Owolabi, a déclaré que l’Église adventiste du septième jour est une organisation à caractère démocratique. Tous les cinq ans, elle organise des élections afin de désigner de nouveaux dirigeants. Selon lui, cette rencontre marque à la fois la fin du mandat écoulé et le début d’une nouvelle équipe appelée à poursuivre la mission de l’Église.

Il a rappelé que l’objectif principal de l’Église est la proclamation de l’Évangile éternel, afin de préparer les fidèles à vivre dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir avec Jésus-Christ.

Le président de l’UMAC a également précisé que son champ d’action couvre cinq pays d’Afrique centrale : le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique et le Tchad. Il a souligné que l’Église adventiste du septième jour est un mouvement mondial, solidement enraciné dans la Parole de Dieu.

Présente dans plus de 210 pays à travers le monde, l’Église dispose de représentants sur tous les continents. Sa mission reste claire : préparer les populations à la fois pour la vie actuelle et pour celle à venir, tout en promouvant la paix au sein des communautés et des nations.

Les adventistes du septième jour renouvellent leur direction et réaffirment leur mission au Tchad
Dans cette dynamique, l’Église s’engage à éduquer ses membres à devenir des artisans de paix. Elle mène ses actions à travers plusieurs canaux, notamment la prédication, les services de santé et les œuvres sociales. Par la grâce de Dieu, ses institutions médicales et éducatives contribuent significativement au bien-être des populations.

Au Tchad, l’Église adventiste dispose de plusieurs établissements, notamment des écoles maternelles et primaires, ainsi que des écoles de santé. Elle y a également implanté une université, EMI Koussi, témoignant de son engagement en faveur de l’éducation.

Enfin, l’Église œuvre à créer des opportunités pour les jeunes et à renforcer sa collaboration avec les communautés locales, dans le but de favoriser un développement harmonieux et durable.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
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