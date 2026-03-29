Les adventistes du septième jour renouvellent leur direction et réaffirment leur mission au Tchad

Le président de l’UMAC, Oyeleke Owolabi, a déclaré que l’Église adventiste du septième jour est une organisation à caractère démocratique. Tous les cinq ans, elle organise des élections afin de désigner de nouveaux dirigeants. Selon lui, cette rencontre marque à la fois la fin du mandat écoulé et le début d’une nouvelle équipe appelée à poursuivre la mission de l’Église.



Il a rappelé que l’objectif principal de l’Église est la proclamation de l’Évangile éternel, afin de préparer les fidèles à vivre dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir avec Jésus-Christ.



Le président de l’UMAC a également précisé que son champ d’action couvre cinq pays d’Afrique centrale : le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique et le Tchad. Il a souligné que l’Église adventiste du septième jour est un mouvement mondial, solidement enraciné dans la Parole de Dieu.



Présente dans plus de 210 pays à travers le monde, l’Église dispose de représentants sur tous les continents. Sa mission reste claire : préparer les populations à la fois pour la vie actuelle et pour celle à venir, tout en promouvant la paix au sein des communautés et des nations.