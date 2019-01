INTERNATIONAL Les raisons de cette reprise de relations diplomatiques entre Tchad et Israel

Alwihda Info | Par Djimet Wiche Wahili - 21 Janvier 2019 modifié le 21 Janvier 2019 - 00:16







Le Premier ministre israélien a décidé, lors de sa visite d’amitié et de travail, ce dimanche à N’Djamena de normaliser ses relations diplomatiques avec le Tchad, rompues depuis 1972. Le président Idriss Deby Itno et le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu ont eu long entretien à huis clos avant d’élargir aux membres de leur délégation respective. Ils ont ensuite pris part à la signature d’un mémorandum d’entente en matière de coopération sécuritaire, agricole, énergétique, sanitaire et prévoient aussi la nomination des ambassadeurs dans leurs deux pays respectifs dans les jours avenir. Le président Deby a tenu à rappeler son attachement à la sécurité d’Israël, son soutien à la cause palestinienne et à la solution des deux Etats. La visite n’a duré que quelques heures mais, l’échange est cordial entre les deux hommes d’état. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahu a indiqué qu’ils peuvent faire beaucoup de choses ensemble et ont discuté des moyens d’approfondir leur coopération dans tous les domaines, à commencer par la sécurité, l’agriculture, la nourriture, l’eau, l’énergie, la santé et bien d’autres. A la veille de son arrivée à N’Djamena, un avion militaire a déposé une délégation de soixante personnes, essentiellement des militaires et des agents de renseignement du Mossad, dans la capitale tchadienne, partis s’installer à l’hôtel Hilton. La visite du premier ministre israélien s’inscrit dans le cadre de renforcement de coopération sécuritaire après celle accomplie par le président Idriss Deby en novembre dernier. Le président tchadien, Idriss Deby Itno s’est réjoui de ses relations avec un allié stratégique dans le domaine sécuritaire au moment où ses hommes en treillis font face à un comité d’autodéfense qui contrôle la localité de Miski dans la localité de Miski après avoir infligé de revers à l’armée régulière Tchadienne. Le président Tchadien entend mettre à profit la normalisation de ses relations diplomatiques pour se doter nouveaux équipements à savoir des armes et du savoir-faire israélien dans la lutte contre le comité d’autodéfense, de rebelles Tchadiens basés dans le sud de Libye et le combat des djihadistes. L’Agence nationale de sécurité (ANS) dispose déjà du matériel d’écoute israélien, dont elle utilise pour intercepter les communications satellitaires. Elle cherche à améliorer son dispositif en acquérant de nouveaux équipements pour intercepter les communications via les réseaux sociaux. L’armée tchadienne a notamment de RAM 2 000 Mk III, un 4x4 blindé israélien. Apres l’attaque éclaire menée sur la capitale en février 2008 par des rebelles Tchadiens pour renverser le président Deby, les dissensions entre rebelles qui a finalement permis à Deby de reprendre la main grâce l’aide précieuse de conseillers juifs qui l’ont aidé à obtenir des armes en Ukraine et faire venir des pilotes de ce pays. Depuis lors, le président Idriss Deby Itno a obtenu d’important matériel militaire israéliens fourni par des sociétés privées avec l’aval du gouvernement. Le président Idriss Deby entretenait de contact avec les autorités israéliennes et obtient directement des informations du Mossad dans la lutte contre les djihadistes, notamment en Libye, et les rebelles selon une source sécuritaire. Le préparatif de la reprise de relations diplomatiques entre le Tchad et l’Israël a commencé en juillet 2016 avec la visite de Dore Gold, alors directeur général du ministre des Affaires étrangères, au président tchadien dans son palais de Fada, en plein désert. L’ex ambassadeur d’Israël à l’Unesco accélère en prenant contact avec Philippe Hababou Solomon, l’homme d’affaires franco-israélien pour lui annoncer que son pays voudrait reprendre ses relations diplomatiques avec le Tchad. Le Premier ministre israélien et le chef du Conseil national de sécurité, Meir-Ben-Shabbat, gèrent les préparatifs. Du côté tchadien, le dossier est suivi directement par le président Deby et les sécurocrates du régime. Djiddi Saleh, conseiller à la sécurité et ex-directeur général de l’ANS, et Kérimo Deby Itno, son fils, qui dirige la coopération militaire au ministère des Affaires étrangères, l’accompagnent en novembre en Israël. Netanyahu cherche aussi à consolider son influence, à travers le Tchad, au sein de l’Union africaine dont le président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, est un proche de Deby et de son ancien Premier ministre. Cela permettrait à Israël d’obtenir un poste d’observateur au sein de l’institution et a déjà fait des propositions de coopération technique (sécurité, agriculture, sciences et technologies). Mais l’Afrique du Sud, l’Algérie et le Soudan s’y étaient opposés. D’autres pays comme le Togo, l’Ethiopie, le Kenya ou l’Ouganda y étaient favorables. La normalisation avec le Tchad s’inscrit dans la politique étrangère de Netanyahu pour renouer ses relations diplomatiques avec les pays musulmans en se servant du Tchad comme un exemple d’ouverture, un pays à majorité musulman. Djimet Wiché

