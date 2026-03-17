









AFRIQUE Libye : un diplômé de la Bourse Nasser nommé ministre de la Jeunesse

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 17 Mars 2026



Le Premier ministre du gouvernement d’unité nationale libyen a publié une décision de nomination de Hitam Al Zahaf, diplômé de la cinquième promotion de la Bourse Nasser pour le leadership international, au poste de ministre de la Jeunesse.

Hitam Al Zahaf figure parmi les personnalités marquantes de la jeunesse libyenne. Au fil d'années de travail soutenu, il a su ancrer son impact dans les domaines de l'autonomisation des jeunes et de l'action civile.



Il s'est distingué en défendant les intérêts de la jeunesse, en améliorant leurs compétences et en élargissant leur participation à la vie publique, notamment par le lancement d'initiatives et de programmes qualitatifs ayant rassemblé des jeunes provenant de toutes les régions de la Libye.



Fort d'un parcours remarquable dans de nombreuses institutions de jeunesse, il a orchestré plusieurs initiatives et programmes destinés à la jeunesse de grande envergure. Son engagement s'est particulièrement illustré par la direction de projets dédiés à l'émergence d'une nouvelle génération de cadres, aptes à porter le développement social et à créer un véritable impact.



Il a également joué un rôle déterminant dans l'élaboration de visions stratégiques liées à l'action de la jeunesse, témoignant ainsi d'une compréhension profonde des priorités et des défis de la phase actuelle.



Dans son parcours, Al Zahaf a occupé plusieurs fonctions de premier plan. En tant que directeur de l’Administration de l’autonomisation des jeunes, il a supervisé la restructuration des projets dédiés à l’autonomisation de la jeunesse et assuré le suivi du projet des conseils locaux de jeunes. Il a également piloté le programme « Les Leaders de l’Espoir », visant à former une nouvelle génération de cadres capables d’exercer un leadership, de s’organiser efficacement et de s’engager activement au service de la nation.



Par ailleurs, il a occupé les fonctions de directeur de l’Administration des programmes et des activités de jeunesse, assumant à ce titre d’importantes responsabilités nationales, notamment la présidence du Haut Comité des camps de jeunesse, ainsi qu’une contribution à la gestion de plusieurs commissions liées aux élections des conseils locaux de jeunes et à l’organisation d’événements nationaux dédiés à la jeunesse.



Sur le plan institutionnel, Al Zahaf poursuit son engagement de leadership en exerçant son rôle dans l’Association des Auberges de jeunesse libyennes. Il y a contribué à la restructuration du système de travail, au développement des mécanismes d’organisation et de communication, ainsi qu’au renforcement de la coordination avec les auberges de jeunesse dans différentes villes libyennes, dans une perspective visant à préparer des cadres de jeunesse plus qualifiés et plus efficaces. À l’échelle régionale, il jouit d’une participation active dans de nombreuses instances de la jeunesse arabe et africaine.



Sa présence s’affirme notamment par son siège au Conseil de la jeunesse arabe, sous l’égide du Centre arabe de la jeunesse, ainsi que par son rôle au sein de l’Union panafricaine de la jeunesse. Lauréat du programme de la Banque africaine de développement dédié à l’émergence des jeunes leaders, son parcours reflète l’extension de son expérience et témoigne d’un impact qui transcende les frontières nationales.



Dans ce contexte, le chercheur en anthropologie Hassan Ghazaly, fondateur du Forum international Nasser, a exprimé sa grande fierté à la suite de la nomination de Hitam Al Zahaf au poste de ministre de la Jeunesse en Libye. Il a souligné que cette étape représente un motif de fierté non seulement pour le forum, mais aussi pour l’ensemble des diplômés de la Bourse Nasser pour le leadership international.



Selon lui, l’accession d’un diplômé de la bourse à une responsabilité nationale de premier plan témoigne de la réussite de la vision portée par le forum, qui vise à préparer des jeunes leaders capables de servir leurs sociétés et de contribuer activement aux processus de prise de décision.



Il a ajouté que la Bourse Nasser pour le leadership international dépasse le cadre d’un simple programme de formation et constitue un espace complet de formation au leadership et de coopération entre les jeunes des pays du Sud. Ghazaly a également exprimé sa confiance dans la capacité du ministre Hitam Al Zahaf à incarner un modèle national inspirant dans le soutien à la jeunesse libyenne, son autonomisation et le renforcement de sa participation aux dynamiques de développement et à la construction de l’avenir.



Le Forum international Nasser a conclu son communiqué en renouvelant ses félicitations à Son Excellence le ministre Hitam Al Zahaf, exprimant sa fierté de le voir parmi les diplômés de la cinquième promotion de la Bourse Nasser pour le leadership international, tout en lui adressant ses vœux de réussite et de succès dans l’accomplissement de ses responsabilités nationales au cours de la période à venir.





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